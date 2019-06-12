نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم وزارة التربية والتعليم ” نتائج أولى ثانوي ” lms” خلال أيام

نرصد موعد ظهور واعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع اليوم السابع وفيتو وبوابة المعرفة والمعلومات، حيث خلال أيام قليلة سيتم رفع نتائج الصف الأول الثانوي 2019 نهاية العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويستعلم الجميع بالاسم ورقم الجلوس والكود الخاص به عن درجات المواد الدراسية الممتحنة، وقد أنهى جميع الطلاب جميع امتحانات أولى ثانوي خلال شهر مايو الماضي، وبدأت عمليات تصحيح بمختلف لجان كنترول جمهورية مصر العربية، وأشار وزير التربية والتعليم أنه تمر جميع الامتحانات على 20 معلم منعا لحدوث أخطاء أثناء عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

لم تصرح وزارة التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، حيث هناك أكثر من 650 ألف ورقة إجابة امتحان بأولى ثانوي وتمر كل ورقة إجابة على 20 معلم، وفور انتهاء جميع أعمال التصحيح سيتم رصد كشوف نتائج الصف الأول الثانوي 2019 عبر المواقع الإلكترونية.

نباشر جميع عمليات تصحيح امتحانات الصف أولى ثانوي 2019 وعما قريب سوف يكشف وزير التربية والتعليم عن نسب نجاح الصف الأول الثانوي 2019 وأسماء الطلاب الأوائل، وعلى الرغم من شكاوى كل من الطلاب وأولياء الأمور حول نظام الامتحانات المتبع بالفترة الماضية إلا أن نسب النجاح مناسبة لجميع الطلاب.

وزارة التربية والتعليم نتيجة أولى ثانوي 2019

تسرد وزارة التربية والتعليم كيفية البحث والاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، وإليكم تفاصيل متابعة مستمرة خلال الفترة القادمة.