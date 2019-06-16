lms.ekb.eg| بعد ساعات نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس وجميع روابط الاستعلام المباشر

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم، وذلك بكافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيا بالكود ورقم التسلسل، فقد ازداد البحث عن نتيجة اولي ثانوي في الايام القليلة الماضية، ووصل إلي قمته اليوم، فيتسائل الطلاب حاليا هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي ام لا، وقد انتهي الطلاب بالفعل من آداء امتحانات اولي ثانوي الدور الأول الترم الثاني في الأول من يونيو وقبل بدء اجازة عيد الفطر، ويترقب أولياء الأمور إعلان نتيجة الاول الثانوي العام بالاسم ورقم الجلوس حيث تفصلنا ساعات فقط عن إعلان النتيجة، وقد واجه الطلاب العديد من المشاكل والعوائق أثناء آداء امتحانات مايو، حيث أن العديد من الطلاب لم يستطيعوا الدخول علي المنصة الإلكترونية للامتحانات، و أدوا الامتحانات الورقية، والجدير بالذكر أن هذه اولي سنوات تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد نظام التابليت، والآن نتابع معكم المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 والاسم.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019
تظهر نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 إلكترونيا عبر المواقع الرسمية لإعلان نتائج الطلاب للعام الحالي، وسنوافيكم برابط نتيجة اولي ثانوي، ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب، وسيتم الإعلان عن نتيجة اولي ثانوي قريبا فتابعونا.
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- نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2019 روابط استعلام “نتيجة اولي ثانوي” بجميع المحافظات
- نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط “نتيجة اولي ثانوي” جميع روابط الاستعلام رسمياً
- موقع الوزارة التربية والتعليم| نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم 2019 بوابة الثانوية العامة المصرية LMS للنتائج
- موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم من البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
نتيجة اولي ثانوي بالاسم
ستظهر نتيجة اولي ثانوي بالاسم فور الانتهاء من تصحيح نماذج إجابات الطلاب، وهذا للامتحانات الورقية والإلكترونية في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، حيث ينتهي المدرسون من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، ثم يتم تحديد نسب النجاح لكل محافظة وإعتماد نتيجة الصف الاول الثانوي تمهيدا لإعلانها إلكترونيا.
روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس
نسبة نجاح الصف الاول الثانوي
حتي الآن لم يتم إعلان نسبة نجاح الصف الاول الثانوي للعام الحالي، لكن وزير التربية والتعليم قد أكد بالفعل أن النتيجة سترضي 98% من الطلاب بالصف الأول الثانوي، وذكر أن درجات هذا العام لن تؤثر علي مجموع الدخول للجامعات والكليات المصرية.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.
تحديث
قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أن هناك ارتفاع في نسب النجاح لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي العام، وذلك لمن أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|المنيا
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|اسيوط
|النتيجة لم تظهر
أوائل الصف الأول الثانوي
يتم اليوم الإعلان رسميا عن اسماء أوائل الصف الاول الثانوي 2019 الدور الأول الترم الثاني، وذلك بعد اعتماد نتيجة اولي ثانوي رسميا من قبل وزير التربية والتعليم، وما هي إلا ساعات تفصلنا عن موعد إعلان النتيجة واعتمادها رسميا.
هل ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي
لم تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي في اي محافظة تعليمية، ولم يصدر أي اخبار رسمية أو تصريحات من وزير التربية والتعليم حول ظهور النتائج، فلم تنتهي جميع الكنترولات من علميات الرصد والمراجعة، وسيتم اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، ثم يتم الإعلان عن اسماء الأوائل ونتائج الطلاب إلكترونيا برقم التسلسل ونسب النجاح، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن النتيجة لم تسرب ولم تعلن لأي من المحافظات، وأي نتيجة قد حصل عليها الطالب تكون نتيجة غير رسمية ولا تمت للنتائج المعتمدة بصلة.
التعليقات
حسبنا ألله ونعم الوكيل في شوقى
انت المعين يا الله
طب احنا هنجيب النتيجه ازاى
حرام اللي بيحصل في أولي ثانوي احنا مش حقل تجارب يتجرب فينا احنا تعبنا بجد حرررررررام
المشكلة مش ف الخوف زى ما بتقولى بس لو حد ما وصلش للكلية إللى هو عايزها السنين الجاية أكيد مافيش تعويض
وإلى انا زعلانة من الا بيعملوا فينا دى حرام واللة
النتيجة هتظهر درجات ولا نسب
اسألوا أخصائية التكنولوجيا الموجودة فى المدرسة ممكن تطمنكم وتديكم الحل
والله العظيم هوة مش ويقولوا حاجة
موقع lms مش عندى اعمل ايه
أريد النتيجه رقم الجلوس ٦٠٩محافظة القاهره مدرسة السيده خديجة الثانويه العامه بنات إدارة المطريه
هي النتيجة هتظهر علي موقع lmsوبعدين هندوس فين تاني بس بسرعة حد يرد عليا من فضلكم
هندوس علي رسائل الوزارة
بس مطلعه لية جاجة
المفروض يرحمونا ويظهروا النتيجة نفسيتنا بقت ف الضياع من كتر التوتر حراااااام والله😢😢😢
طيب انا موقع lmsكان شغال معايا دلوقتي مش راضى يشتغل خالص كان شغال امبارح بس السبت الصبح فتحته مش شغال اعمل ولا الوزاره قبلته من عندهم هل عندكم زى كده معاكم الموقع شغال النهارده ولا مش شغال عايزاه الرد بسرعه ضرورى وأنهى اجيبه من موقع الوزاره عايزاه الخطوات
وانا برضوا مش شغال
اسألوا أخصائية التكنولوجيا الموجودة فى المدرسة ممكن تطمنكم وتديكم الحل
حرم
ي جماعه النتيجه ع بكره
النتيجة هتظهر امتي بظبط
I want the reasult
my seating number is : 280
يارب نجحنا جاميعن وأسترها معنا وإن شاء الله خير قولو يااااارب
بأذن الله يسترها معانا ونحصل على عالية أن شاء الله
هي نسبة النجاح كام انا من الجيزة رقم الجلوس ٣٤٣
هي نسبة النجاح كام
من ٩٨%
انا بصراحة خايفة ما يخلصوا بقا
انا بصراحة خايفة ما يخلصوا بقا
انا بصراحة خايفة ما يخلصوا بقا
طب هي النتيجة ستظهر يوم ايه بالظبط ي ابانوب
محدش عارف حاجة انا خايفة يارب استرها معيا ومعاكم جميعا😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
هى النتيجه هتبان بالدرجات ولا تقدير بس
هل اللى امتحانه ورق هيكون على الموقع الوزارة وكيف وكيف اجيبه على الموقع وزارة التربية والتعليم
اخيرا اديتونا ميعاد النتيجه يارب يا مسهل
امين يارب
يوم اية بالظبط
طيب هتظهر امتا وفي ملاحق ولا
طيب لو مش راضى يدخل على الموقع اجيبها ازاى
انا سجلت دخولي بس مابيدخلش خالص وبيقلي فشل التصديق وكتبوا كتير وبيقلي برضو كدا اعمل اي 🤷🏼♀️
اكيد النتيجة هتظهر علي التابلت ويوم الأحد الموافق ١٦
ايوة بعد الحوارات دة كلها النتيجة هتظهر يوم اية بالظبط حرااااااام
بكره ان شاء الله
احنا مش معانا أرقام جلوس
ممكن النتيجة ٢٦٦
من محافظة اسيوط
انا قلقانه جدا ممكن حد يقول ليه ما نسبه النجاح المتوقعه
النتيجه هتظهر امتي
يوم الاحد او السبت
بالتوفيق
هى النتيجه هتظهر من Lms
إن شاء اللة
لا هتظهر فى البنك المعرفه
ازاي
نفسى الوزير يعرف ان احنا مش حقل تجارب يجرب المنظومة فينا وعلى فكره احنا مش فى قلق وتوتر بس احنا فى حالة نقض للمنظومة دى تفهموا ده كويس لو اقدروا
معاكي حق علي فكرة
يبنتى هو دا يهمو حد اهم حاجه الفلوس عندو ربنا يخدو
طيب أن ورقي ازي اجيب النتيجة
من المدرسة بس ممكن الامتحانات الورقية والاكلترونية تظهر على الانترنت
النتيجة هتبا بالدراجات أم بالنسب
إحنا معناش رقم جلوس
ممكن تظهر لك من التابلت دون احتياج لرقم
بالتوفيق
ازاي اجيب النتيجة من على موقع الوزارة ز
ازاي اجيب النتيجة من على موقع الوزارة
علا:
هتدخل من التابلت على lms وهتسجل دخولك وبعدين هتدوس على رسائل الوزارة بس النتيجة مطلعتش لسة.
بالتوفيق