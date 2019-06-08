استعلام| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم فقط عبر موقع بنك المعرفة المصري للنتائج

نقدم لحضراتكم نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 الترم الثاني والتي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور في كافة محافظات الجمهورية، محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والإسماعيلية والفيوم والسويس وقنا والأقصر وسوهاج وأسوان وكفر الشيخ والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، كل ذلك من أجل الاطمئنان على حصولهم على درجات النجاح، بعدما أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والعليم والتعليم الفني، أنه يلزم حصول الطالب على 50% فأكثر من أجل النجاح، فإذا لم يحصل الطلاب على محصلة تلك النسبة يلزم عليه دخول امتحانات يوليو الشهر المقبل.

فيما أعلن شوقي خلال المؤتمر الصحفي، أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس ستظهر في القريب العاجل، وتحديداً خلال الأسبوع الجاري، مطمئنًا الطلاب وأولياء أمورهم أن نسبة النجاح جيدة وليست متدنية نظراً لصعوبة بعض الامتحانات مثلما أشاع البعض، مستطرداً أن الطالب استوعب النظام الجديد المعدل وفقًا للامتحانات القائمة على الفهم وهذا ما تسعى إليه الوزارة.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

((معرفة)) كافة مستجدات نتيجة أولى ثانوي 2019

نتيجة أولى ثانوي بنظام التابلت سوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة عقب الانتهاء من الأعمال النهائية لنتائج الامتحانات.

سنوفر لكم رابط موقع اليوم السابع نتيجة أولى ثانوي 2019 بالاسم فقط ورقم الجلوس، فضلاً عن موقع بوابة الثانوية العامة للنتائج، حيث أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 شهر مايو سوف تظهر إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة المدرسة.

نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس

من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم باعتماد نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس نهاية الأسبوع الجاري، يأتي ذلك عقب قيامه باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة خلال المؤتمر الصحفي، حيث يعلن النتيجة وملامح النظام الجديد العامين المقبلين ويطمئن الطلاب والطالبات.

الجدير بالذكر أن كنترولات التصحيح تقوم بأعمالها على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس إلكترونيا على موقع بنك المعرفة المصري وكيفية الحصول عليها، حيث أن المصححين يعلمون جيداً حالة القلق التي يعيشها الطلاب وأولياء الأمور خلال هذه الآونة.

أسهل طريقة من أجل معرفة نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2019 هي كتابة رقم الجلوس في تعليق حفظ هذا المقال في المفضلة لسهلة معرفة الشهادة.