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موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” ظهرت النتائج الورقية

كتب عبد الله وصيفيفي آخر تحديث
موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” ظهرت النتائج الورقية
تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالثانوي العام 2019

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم التسلسل والاسم في جميع المحافظات التعليمية، وكيفية الاستعلام عبر موقع lms التابع لبنك المعرفة المصري بالخطوات حسب ما ذكره موقع “الوطن”، والجدير بالذكر أن هذه أولي سنوات تطبيق نظام التعليم الجديد نظام التابلت، ويتسائل الطلاب حاليا هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي أم لا، وقد انتشرت العديد من الشائعات حول ظهور النتيجة وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، لكن الوزير قد أكد أن النتائج التي تم إعلانها غير حقيقية ولا تمت لنتائج اولي ثانوي عام الرسمية بصلة، وقد ظهرت  نتيجة الصف الاول الثانوي للمدارس التي ادت الامتحانات الورقية فقط، وستظهر النتائج الإلكتروية قريبا، وقد ذكرت العديد من التصريحات حول درجات الرأفة الخاصة بالامتحان وأيضا امتحان يوليو وطريقة الحصول علي النتيجة وتوزيع درجات اولي ثانوي بالدرجات النهائية ودرجات النجاح، تابعونا لمعرفة كل تلك التفاصيل للحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها.

وسنوافيكم في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي العديد من المشاكل التي لم يعهدوها سابقا، حيث لم يستطيع العديد من الطلاب الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية العارضة لنتائج الطلاب برقم الجلوس، وذلك في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتائج اولي ثانوي عقب الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة.

نتيجة اولي ثانوي

لم يتم حتي الآن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي العام، حيث أن عملية التصحيح تستغرق وقت طويل، فليس هناك مدرس واحد ليقوم بالتصحيح بل اثنين ومراجع لكل ورقة امتحانية، وذلك حتي لا يقع الظلم علي الطلاب، كما يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول، وذلك بسبب وجود عطل في القلم الإلكتروني الخاص بالتابليت، مما أدي إلي الكتابة بخط صعب قراءته، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لإعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.

موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس "ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي" ظهرت النتائج الورقية
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني رابط نتيجة اولي ثانوي عام 2019 نظام التابليت بوابة التعليم المصري

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

  1. بوابة الثانوية العامة المصرية
  2. موقع LMS التابع لبنك المعرفة المصري

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم

يتم الاستعلام عبر المواقع الرسمية عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بعد الدخول وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم النقر علي زر عرض النتيجة، وننوه أ، هذا العام يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

  • امتياز: 100% – 85%
  • جيد جداً: 85% – 75%
  • جيد: 75% – 65%
  • مقبول: 65% – 50%
  • ضعيف: 50% – 35%
  • ضعيف جداً: 35% – 0%

مقالات هامة عليك قراءتها

  1. نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس وروابط استعلام نتيجة اولي ثانوي “نسبة النجاح وموعد ظهور النتيجة”
  2. وابة الثانوية العامة المصرية| نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 برقم الجلوس نتيجة اولي ثانوي بالرابط
  3. نتيجة الصف الأول الثانوي اليوم السابع 2019 برقم الجلوس والاسم رابط نتيجة اولى ثانوى وموعد ظهور النتائج

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني

يتم حاليا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتائج اولي ثانوي مرضية جدا وسترضى الطلاب واولياء الامور، والامتحان الذي تم بالفعل هو امتحان مايو “الدور الأول”، ثم يليه امتحان يوليو “الدور الثاني”.

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي

  1. الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة”
  2. إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية
  3. النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة
اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة
اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة
الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة
التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة
الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة
الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة
الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة
الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة
الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.

موقع lms

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر موقع lms بالاسم ورقم الجلوس لطلاب اولي ثانوي بجميع محافظات الجمهورية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار حول موقع lms ونتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، ويتم الإعلان فور انتهاء الكنترولات من اعمال التصحيح والمراجعة والرصد للاختبارات الإلكترونية والورقية للطلاب، ثم يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر
الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر
الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر
الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر
الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر
الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر
المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر
الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر
القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر
الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

تحديث

قال  الدكتور طارق شوقي أن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي مرتفعة بالفعل في جميع المحافظات، وذلك للطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.

تحديث موعد ظهور النتيجة

تظهر نتيجة الصف اللأول الثانوي قريبا عبر المواقع الرسمية للاستعلام المباشر، والتي تستعد حاليا لإعلان نتائج الطلاب، وسيتم اعتماد النتيجة وإعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، فتظهر رسميا يوم الأحد 16 يونيو 2019، تابعونا في هذه المقالة للمزيد حول النتيجة وأهم التصريحات من وزير التربية والتعليم الفني.

أوائل اولي ثانوي 2019

يتم الإعلان عن اوائل اولي ثانوي 2019 خلال الساعات القادمة، فقد ذكرت بعض المصادر أن اسماء الاوائل يتم الإعلان عنهم بعد اعتماد النتيجة رسميا من خلال وزير التربية والتعليم الفني، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الطلاب ونسب النجاح لكل محافظة، يرجي متابعة المقالة لنوافيكم بأي تغيير في مواعيد إعلان النتيجة وحتي يتم إعلامكم بأسماء الأوائل لكل محافظة.

هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى

يستعلم الطلاب حاليا “هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى”، لكن النتيجة لم تظهر حتي الآن رسميا في اي محافظة من محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الفني قد أكد أنه لن يكون هناك اي درجات رأفة لنجاح الطلاب.

أخبار التعليم اولي ثانوي

تم مطالبة كافة المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية اليوم الأحد بموافاة وزارة التربية والتعليم الفني والوزير بما تم تصحيحه من الأوراق الامتحانية الورقية والإلكترونية الخاصة بطلاب اولي ثانوي عام  عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وشددت الوزارة علي أن يتم تسليم النتائج في موعد اقصاه يوم الاثنين 16 يونيو 2019 “غدا”، وقد قالت المصادر المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الجاري، ويتم الاعتماد علي التقديرات وليس الدرجات في إعلان نتائج الطلاب.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

  1. النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
  2. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
  3. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
  4. إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
  5. ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
  6. قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
  7. لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
  8. سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية

ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية

تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

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عن الكاتب

عبد الله وصيفي

كاتب في موقع كلمة ونجوم مصرية خبرة 3 سنوات في الشأن المصري والسعودي والرياضي

التعليقات

    1. عادى مفيش مشكله لإن ده مش ذنبك وعلى فكرة اللجنة بتاعتى كانت كلها بتاخذ أكواد بعضها وأنا كمان كان الكود بتاعى نفس زميلتى وكنا قاعدين جنب بعض

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