موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” ظهرت النتائج الورقية

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم التسلسل والاسم في جميع المحافظات التعليمية، وكيفية الاستعلام عبر موقع lms التابع لبنك المعرفة المصري بالخطوات حسب ما ذكره موقع “الوطن”، والجدير بالذكر أن هذه أولي سنوات تطبيق نظام التعليم الجديد نظام التابلت، ويتسائل الطلاب حاليا هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي أم لا، وقد انتشرت العديد من الشائعات حول ظهور النتيجة وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، لكن الوزير قد أكد أن النتائج التي تم إعلانها غير حقيقية ولا تمت لنتائج اولي ثانوي عام الرسمية بصلة، وقد ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي للمدارس التي ادت الامتحانات الورقية فقط، وستظهر النتائج الإلكتروية قريبا، وقد ذكرت العديد من التصريحات حول درجات الرأفة الخاصة بالامتحان وأيضا امتحان يوليو وطريقة الحصول علي النتيجة وتوزيع درجات اولي ثانوي بالدرجات النهائية ودرجات النجاح، تابعونا لمعرفة كل تلك التفاصيل للحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها.
وسنوافيكم في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي العديد من المشاكل التي لم يعهدوها سابقا، حيث لم يستطيع العديد من الطلاب الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.
نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس
يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية العارضة لنتائج الطلاب برقم الجلوس، وذلك في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتائج اولي ثانوي عقب الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة.
نتيجة اولي ثانوي
لم يتم حتي الآن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي العام، حيث أن عملية التصحيح تستغرق وقت طويل، فليس هناك مدرس واحد ليقوم بالتصحيح بل اثنين ومراجع لكل ورقة امتحانية، وذلك حتي لا يقع الظلم علي الطلاب، كما يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول، وذلك بسبب وجود عطل في القلم الإلكتروني الخاص بالتابليت، مما أدي إلي الكتابة بخط صعب قراءته، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لإعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.
رابط نتيجة اولى ثانوى 2019
نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم
يتم الاستعلام عبر المواقع الرسمية عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بعد الدخول وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم النقر علي زر عرض النتيجة، وننوه أ، هذا العام يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.
نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات
- امتياز: 100% – 85%
- جيد جداً: 85% – 75%
- جيد: 75% – 65%
- مقبول: 65% – 50%
- ضعيف: 50% – 35%
- ضعيف جداً: 35% – 0%
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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني
يتم حاليا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتائج اولي ثانوي مرضية جدا وسترضى الطلاب واولياء الامور، والامتحان الذي تم بالفعل هو امتحان مايو “الدور الأول”، ثم يليه امتحان يوليو “الدور الثاني”.
ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي
- الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة”
- إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية
- النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.
جدول توزيع درجات اولي ثانوي
|اللغة العربية
|الدرجة النهائية 50
|درجة النجاح 25
|100 دقيقة
|اللغة الاجنبية الاولي English
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني”
|الدرجة النهائية 30
|درجة النجاح 15
|60 دقيقة
|الرياضيات Math
|الدرجة النهائية 40
|درجة النجاح 20
|80 دقيقة
|التاريخ
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الجغرافيا
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفلسفة
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الفيزياء Physics
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الكيمياء Chemstry
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
|الأحياء Biology
|الدرجة النهائية 20
|درجة النجاح 10
|40 دقيقة
البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم
تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.
إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.
موقع lms
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة اولي ثانوي عبر موقع lms بالاسم ورقم الجلوس لطلاب اولي ثانوي بجميع محافظات الجمهورية، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد من الأخبار حول موقع lms ونتيجة اولي ثانوي برقم الجلوس.
موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي
أكدت العديد من المصادر الرسمية أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري، ويتم الإعلان فور انتهاء الكنترولات من اعمال التصحيح والمراجعة والرصد للاختبارات الإلكترونية والورقية للطلاب، ثم يتم اعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها.
|القاهرة
|النتيجة لم تظهر
|مرسي مطروح
|النتيجة لم تظهر
|الجيزة
|النتيجة لم تظهر
|البحر الاحمر
|النتيجة لم تظهر
|الاسكندرية
|النتيجة لم تظهر
|البحيرة
|النتيجة لم تظهر
|الشرقية
|النتيجة لم تظهر
|اسوان
|النتيجة لم تظهر
|الغربية
|النتيجة لم تظهر
|سوهاج
|النتيجة لم تظهر
|الفيوم
|النتيجة لم تظهر
|قنا
|النتيجة لم تظهر
|المنوفية
|النتيجة لم تظهر
|ايسوط
|النتيجة لم تظهر
|الدقهلية
|النتيجة لم تظهر
|دمياط
|النتيجة لم تظهر
|القليوبية
|النتيجة لم تظهر
|السويس
|النتيجة لم تظهر
|الاسماعيلية
|النتيجة لم تظهر
|بورسعيد
|النتيجة لم تظهر
تحديث
قال الدكتور طارق شوقي أن نسبة نجاح الصف الأول الثانوي مرتفعة بالفعل في جميع المحافظات، وذلك للطلاب الذين أدوا الاختبارات الإلكترونية والورقية علي حد سواء، وطالب الوزير كل الطلاب بالتزام الهدوء والتخلي عن حالة القلق والتوتر التي تسيطر عليهم حاليا بسبب نتيجة اولي ثانوي الترم الثاني.
تحديث موعد ظهور النتيجة
تظهر نتيجة الصف اللأول الثانوي قريبا عبر المواقع الرسمية للاستعلام المباشر، والتي تستعد حاليا لإعلان نتائج الطلاب، وسيتم اعتماد النتيجة وإعلانها خلال الساعات القليلة القادمة، فتظهر رسميا يوم الأحد 16 يونيو 2019، تابعونا في هذه المقالة للمزيد حول النتيجة وأهم التصريحات من وزير التربية والتعليم الفني.
أوائل اولي ثانوي 2019
يتم الإعلان عن اوائل اولي ثانوي 2019 خلال الساعات القادمة، فقد ذكرت بعض المصادر أن اسماء الاوائل يتم الإعلان عنهم بعد اعتماد النتيجة رسميا من خلال وزير التربية والتعليم الفني، وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الطلاب ونسب النجاح لكل محافظة، يرجي متابعة المقالة لنوافيكم بأي تغيير في مواعيد إعلان النتيجة وحتي يتم إعلامكم بأسماء الأوائل لكل محافظة.
هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى
يستعلم الطلاب حاليا “هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوى”، لكن النتيجة لم تظهر حتي الآن رسميا في اي محافظة من محافظات الجمهورية، والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الفني قد أكد أنه لن يكون هناك اي درجات رأفة لنجاح الطلاب.
أخبار التعليم اولي ثانوي
تم مطالبة كافة المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية اليوم الأحد بموافاة وزارة التربية والتعليم الفني والوزير بما تم تصحيحه من الأوراق الامتحانية الورقية والإلكترونية الخاصة بطلاب اولي ثانوي عام عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وشددت الوزارة علي أن يتم تسليم النتائج في موعد اقصاه يوم الاثنين 16 يونيو 2019 “غدا”، وقد قالت المصادر المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الجاري، ويتم الاعتماد علي التقديرات وليس الدرجات في إعلان نتائج الطلاب.
معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي
- النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به.
- يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة.
- النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات
- إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو
- ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري
- قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي
- لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا
- سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية
ظهرت نتيجة اولي ثانوي للامتحانات الورقية
تم بالفعل إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي في بعض المدارس المصرية والتي أدت الامتحانات ورقيًا في كافة المواد ولم تؤدي اي امتحانات إلكترونية، بينما سيتم إعلان نتيجة الامتحانات الإلكترونية خلال الساعات القادمة، تابعونا لكي تعرفوا نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس نظام التابلت عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
التعليقات
انا هرد عليك وبقول لك أن كلنا مش عارفين اى حاجه زيك كده 😣😣😣😣😣😣😣😣
حسبي الله ونعم الوكيل الف مره وربنا انشاء الله مش هيضيع تعبنا وحقنا راجع راجع بإذن الله😋😋😋😋😋😋😋😋
والله انا كنت بقول ان العيب فيا يا تري صحيح احنا منحوسين ولا العيب في الوزير إللي يضعنا كلنا ربنا ينتقم منه 😠😠😠😠😠😠
مكتوب على موقع LMS ان النتيجة سوف تظهر بعد ساعات قليلة وهذا الكلام من يومين والنتيجة لم تظهر
مكتوب على موقع LMS نتيجة الصف الاول الثانوى ستظهر بعد ساعات قليلة وهذا الكلام من يومين والنتيجة لم تظهر بعد وانا من محافظة الاسماعيلية
والطلاب إلى امتحانات ورقية يعملوا ايه
Lms مش بيفتح عندى
حد يقول النتيجة هاتظهر امتى
انا ١٩٣
بيقولوا ان النتيجه هاتظهر الاسبوع الجارى صح ولالا حد يرد عليا
Ims مش بيفتح معايا
هو مش بيفتح عندي انا كمان شكله كده عشان كل الطلاب دخلوا مره واحده علي الموقع
رقم جلوسى ٥٣
تابعي معانا يا شروق وأول ما تظهر هنبلغك، علماً بأن النتيجة يتم إعلانها عبر منصة lms
لو سمحت..فين على lms أرجو الخطوات بالضبط .لو من على رسائل الوزارة انا بدخل ومفيش حاجة انا زهقت من كتر ما بدخل.
هاتظهر امتى حد يرد عليا
من المُقرر أن نتيجة 1 ثانوي تظهر خلال ساعات بأذن الله
اما هتظهر بقا انا زهقتوالله العظيمكل شويه علي الموقع
انا رقم الجلوس اهو ٣٧٠
خلصوا وأعلنوا النتيجة تعبببببننننننننننااااااااااا
Ims ساعات مش بيفتح معايا
ولو سمحت لو مجاش حاجه ف راسايل الوزاره ال ع lms هتكون فالمدرسه
انا امتحنت ع تابلت ومعيش رقم جلوس
غدا ستظهر النتيجة
مين قال كده؟؟
محمود محمد حامد عبدالروؤف ١٨٢
المفروض النتيجة تظهر بسرعة علشان اللى سقط يلحق يذاكر الموا د اللى سقط فيها مش كل شوية يقولوا بكرة 😴😴😪😪💤💤
كلامك صح
هو يارب اشمعنا احنا هو كل سنة يحصل فينا حاجة مكانتشى ف السنين اللى قابلينا ليه يارب ويارب صبرنا ونستحمل بقا 💦😤😤😧😧😑💦
متقلقيش يا ايمان محمد سيد ان شاء آلله هتنجحي و كلنا ناجحين بس المفروض النتيجه تكون ظهرت و ربنا معانا
كشي بقه
هل الكل هيعدى ولا فى حد هيشيل
يارب انجح وتعدى السنه دى على خير
يارب كلنا ننجح والسنة النحس دى تعدى
متقلقيش يا ايمان محمد سيد ان شاء آلله هتنجحي
امتي هظهر النتيجه آخر كلام
Lms مش بيفتح عندى
إزاى طب إعملى إعادة تشغيل الجهاز أو إغلقية وإفتحية مرة أخرى وخبرين إية اإلى حصل
إعملى إعادة تشغيل الجهاز أو حديثة وردى علية وطمنينى
Las ده عندي مش شغال اعمل ايه
حرام اللي احنا فيه ده بجد انا أعصابي تعبت و الله حسبي الله و نعم الوكيل😵
يالا معلش
إصبرى شوية
رقم جلوسي ٢١٣ الجيزه
497
رقم جلوسي ١٨٢
تاخير النتيجه فى مصلحه الطلبه
ازاى يعنى
أنا مش عارفة أجيب النتيجة
متى ستظهرالنتيجة 😂😂😂😣😣😅🔊
انا خلاص ادمرت خالص مش مستحمله
انا فرش خالص تتنشر والا ماتتنشرش ادعو وادعولى معاكم
يا جماعه النتيجه هتظهر امتي علشان الواحد أعصابه بايظه خالص😢
ان شاء الله غدا وبالله التوفيق
يعنى هتظهر يوم الاحد ولا الخميس
النتيجه هتظهر امتا لو سمحتوا😠😙😒
يارب استرها معانا ونجحنا يارب
عايزة نتيجة لوسمحت
حراااااااااااااااااااااااااااام عليكوا بقى واللهى
النتيجة هتظهر امتى محافظة اسيوط لو سمحتو حد يرد عليا
احتمال يوم ١٦/٥
عايزين النتيجة قلبنا وقف
رقم جلوسي ٦٢٧
انا خلاص مباش عندي دم بسبب كل ده
يا رب استر انا من التوتر اهلي اتوتروا اكتر مني فيا جماعة والنبي اي حد يعرف يجيب النتيجه يقوليجابها ازاي في التعليقات
انا رقمي ١١ ومن محافظة كفر الشيخ ممكن اما النتيجة تظهر تبقوا تعرفوني
بيقولوا إن الاوائل هتظهر بعد ساعات اليوم
انا رقمي ١١
يا جماعة أنا عايزه النتيجة رقم جلوسى ٣٦
اى ياجدعان اقسم بالله ماينفع كدا خسبى الله ونعم الوكيل عايزين توقف قلبا ماكفايه بقا مش كفايه اننا اول سنه بظنا حسبى الله ونعم الوكيل
عادي احنا مكنش ذى بعض بس كنا بنشوف إلا شكل التانى ونعد مع بعض متقلقيش
انا الكود بتاعي شبه كود زميلتي في كل المواد واحنا الاثنين قاعدين جنب بعض ومش عارفة ايه الي هيحصل ارجو الرد في اسرع وقت
عادى مفيش مشكله لإن ده مش ذنبك وعلى فكرة اللجنة بتاعتى كانت كلها بتاخذ أكواد بعضها وأنا كمان كان الكود بتاعى نفس زميلتى وكنا قاعدين جنب بعض
عادى متخفيش فى طلاب كتير مثلك
امتى النتيجه هتظهر عشان بجد تعبنا من التوتر😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😲😲😲😲😲
انا بدخل علي LMSويسجل دخول مبيسجلش