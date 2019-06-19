موقع lms| نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” ظهرت النتائج الورقية

نتابع معكم كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم التسلسل والاسم في جميع المحافظات التعليمية، وكيفية الاستعلام عبر موقع lms التابع لبنك المعرفة المصري بالخطوات حسب ما ذكره موقع “الوطن”، والجدير بالذكر أن هذه أولي سنوات تطبيق نظام التعليم الجديد نظام التابلت، ويتسائل الطلاب حاليا هل ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي أم لا، وقد انتشرت العديد من الشائعات حول ظهور النتيجة وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، لكن الوزير قد أكد أن النتائج التي تم إعلانها غير حقيقية ولا تمت لنتائج اولي ثانوي عام الرسمية بصلة، وقد ظهرت نتيجة الصف الاول الثانوي للمدارس التي ادت الامتحانات الورقية فقط، وستظهر النتائج الإلكتروية قريبا، وقد ذكرت العديد من التصريحات حول درجات الرأفة الخاصة بالامتحان وأيضا امتحان يوليو وطريقة الحصول علي النتيجة وتوزيع درجات اولي ثانوي بالدرجات النهائية ودرجات النجاح، تابعونا لمعرفة كل تلك التفاصيل للحصول علي النتيجة فور الإعلان عنها.

وسنوافيكم في هذه المقالة رابط نتيجة اولى ثانوى 2019 الترم الثاني لمعرفة النتائج فور الإعلان عنها، وقد واجه طلاب الصف الأول الثانوي العديد من المشاكل التي لم يعهدوها سابقا، حيث لم يستطيع العديد من الطلاب الدخول علي المنصة الامتحانية الإلكترونية وقاموا بآداء امتحان ورقي، والآن نتابع المزيد حول نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس تابعونا.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس

يمكنكم الحصول علي نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس عبر المواقع الرسمية العارضة لنتائج الطلاب برقم الجلوس، وذلك في جميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتظهر نتائج اولي ثانوي عقب الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الإلكترونية والورقية، ثم يتم رصد الدرجات وتحديد نسب النجاح والتقدير العام لكل مادة علي حدة.

نتيجة اولي ثانوي

لم يتم حتي الآن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الصف الاول الثانوي العام، حيث أن عملية التصحيح تستغرق وقت طويل، فليس هناك مدرس واحد ليقوم بالتصحيح بل اثنين ومراجع لكل ورقة امتحانية، وذلك حتي لا يقع الظلم علي الطلاب، كما يتم تصحيح الامتحانات الإلكترونية في وقت أطول، وذلك بسبب وجود عطل في القلم الإلكتروني الخاص بالتابليت، مما أدي إلي الكتابة بخط صعب قراءته، وبعد الانتهاء من التصحيح يتم إعلان نتيجة اولي ثانوي بالاسم ورقم الجلوس 2019 علي المواقع الرسمية لإعلان نتائج اولي ثانوي عام 2019.

رابط نتيجة اولى ثانوى 2019

نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم

يتم الاستعلام عبر المواقع الرسمية عن نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بعد الدخول وتحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب، ثم يتم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة ثم النقر علي زر عرض النتيجة، وننوه أ، هذا العام يتم عرض نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم بالتقدير العام لكل مادة وليست بالدرجات مثل كل عام مضي، ويمكنكم معرفة معاني تقديرات نتائج الطلاب عبر القائمة التالية.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني

يتم حاليا إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 ترم ثاني بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق، وقد أكد وزير التربية والتعليم أن نتائج اولي ثانوي مرضية جدا وسترضى الطلاب واولياء الامور، والامتحان الذي تم بالفعل هو امتحان مايو “الدور الأول”، ثم يليه امتحان يوليو “الدور الثاني”.

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي

الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة” إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

تقوم البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم بعرض العديد من الأخبار والاحداث الهامة للطلاب، خاصة الطلاب في النظام التعليمي الجديد، نظام التابلت، ويمكنكم عبر البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم الاستعلام عن نتائج الطلاب ومعرفة آخر التصريحات الهامة وشروط الالتحاق بالعديد من المدارس وآخر أخبار المسابقات التعليمية للطلاب والمعلمين.

إذا حصل الطالب علي أقل من 50% ورسب في اي مادة من الموا الاساسية المقررة عليه فإنه يبتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني “امتحان يوليو”، والجدير بالذكر أنه امتحان إلكتروني أيضا، وإذا كان هناك أي اعطال في الموقع فيتم آداء الاختبار الورقي.