LMS Natiga يستعد لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم التسلسل “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي” ظهرت النتيجة الورقية

تتابعون تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم التسلسل والاسم فور الإعلان عنها رسمياً، وذلك عبر الاستعلام بالخطوات المدرجة في المقال بالتابلت وفي المدارس بجميع المحافظات والإدارات التعليمية، وتسود حالة من القلق والتوتر بسبب ترقب الطلاب وأولياء الامور لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الدور الأول لامتحان مايو، ويتم الإعلان عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وفي المدارس، وقد شهدت امتحانات اولي ثانوي عام العديد من المشاكل التي لم يعهدها الطلاب من قبل، حيث واجه الطلاب صعوبات في الدخول علي منصة الامتحان، وأدت العديد من المدارس الامتحانات الورقية بدلا من الإلكترونية، وقد كانت هذه أول مرة التي يواجه فيها الطلاب اسئلة من خارج المنهج وتتطلب فهم أكثر من الحفظ، الجدير بالذكر أن نتائج الامتحانات الورقية قد ظهرت في المدارس التي ادت الامتحانات الورقية فقط، وستظهر النتائج الالكترونية بعد قليل وقد قام وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي بإعلان العديد من التصريحات والأخبار الهامة حول معرفة نتيجة اولي ثانوي،كما قمنا بإدراج جدول توزيع درجات اولي ثانوي، تابعونا للمزيد حول إجابة تساؤلاتكم حول “ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي”.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

تظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس إلكترونيا، حيث يتسلمها الطلاب علي التابلت، أو يمكن الاستعلام بأي هاتف جوال أو جهاز كمبيوتر عبر الدخول علي الروابط المباشرة للاستعلام عن نتائج اولي ثانوي 2019 ويتم الاستعلام برقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الصف الاول الثانوي بالاسم

عبر الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولي ثانوي يمكنكم التوجه إلي صفحة نتائج الطلاب، ويتم اختبار السنة الدراسية وإدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة للإستعلام ثم النقر علي بحث.

روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

عند اظهار نتيجة الصف الاول الثانوي ستظهر نتيجة الطالب ولكن ليست بالدرجات، بل بالتقدير العام لكل مادة والتقدير النهائي للطالب، وإذا حصل الطالب في اي مادة من المواد المقررة علي “راسب” أو أقل من 50% فإنه يتوجب عليه حضور امتحانات اولي ثانوي الدور الثاني في شهر يوليو القادم، والجدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني ستكون إلكترونية مثل الدور الأول.

قال الوزير، أن التصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين جميع الطلاب، فكل امتحان يشمل 20 سؤال يمر على 20 معلم لتصحيحه ومراجعته، لذا لا يوجد فرصة للتظلم، والجدير بالذكر أن الوزارة لن تعلن للطلاب الدرجات فقط، ولكن تعطي لكل طالب ورقة بها درجته، ودرجات زملائه، لمعرفة ترتيبه بينهم، وتوصيات للتعامل مع كل مادة في ضوء إجاباته: “نفسي أولياء الأمور يشوفوا النتيجة ويشجعوا ولادهم لتنفيذ النصائح اللي هنقدمها”.

نتيجة اولي ثانوي 2019 الترم الثاني بالتقديرات

امتياز: 100% – 85%

جيد جداً: 85% – 75%

جيد: 75% – 65%

مقبول: 65% – 50%

ضعيف: 50% – 35%

ضعيف جداً: 35% – 0%

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أخبار نتيجة ولي ثانوي

قال وزير التربية والتعليم أن نظام التعليم الجديد ناجح جدا بالنسبة لإجابات الطلاب، حيث أنهم قد ابهروا المصححين بالإجابات المميزة ، وأكد طارق شوقي أنه في العام القادم سيتم تجنب جميع الأخطاء والمشاكل التي حدثت هذا العام مع دفعة اولي ثانوي 2020 ودفعة الثاني الثانوي 2020.

جدول توزيع درجات اولي ثانوي

اللغة العربية الدرجة النهائية 50 درجة النجاح 25 100 دقيقة اللغة الاجنبية الاولي English الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة اللغة الاجنبية الثانية “الماني/ فرنسي/ اسباني” الدرجة النهائية 30 درجة النجاح 15 60 دقيقة الرياضيات Math الدرجة النهائية 40 درجة النجاح 20 80 دقيقة التاريخ الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الجغرافيا الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفلسفة الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الفيزياء Physics الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الكيمياء Chemstry الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة الأحياء Biology الدرجة النهائية 20 درجة النجاح 10 40 دقيقة

تحديث

صرح وزير التربية والتعليم الفني عبر مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” على شاشة “mbc مصر” عمرو أديب، أن نظام التابليت الجديد في الصف الأول الثانوي حاليا يصب في مصلحة الطلاب، وذكر أنه ولا يتعارض مع درجات دخول الجامعة بأي شكل من الأشكال، وذكر أن نتائج الصف الأول الثانوي 2019 ليست محسوبة ضمن درجات دخول الجامعة. وتابع: “بإذن الله نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي هترضي الطلاب بنسبة 98%”.

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أكد وزير التعليم أن في الأعوام القادمة سيزول كل القلق والتوتر من الطلاب، حتي أنهم سيقوموا بالذهاب إلي السينما ليلة الامتحان، وهذا لأهم سيضمنوا النجاح في اختباراتهم، وسنتابع معكم كل جديد حول نتيجة اولي ثانوي، يرجي الاحتفاظ بالمقالة لسهولة العودة إليها ومعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.

ازاي اجيب نتيجة اولي ثانوي

الدخول على جهاز التابلت الخاص بك “يجب أن يكون هناك رصيد في الشريحة” إدخال الكود الخاص بالطالب والمستخدم أثناء تأدية الإمتحانات الإلكترونية النتيجة عبارة عن تقديرات “مقبول، جيد، جيد جدًا، وامتياز” أو “ضعيف” وبهذا تكون نسبة النتيجة أقل من 50%.

لم يتم إعلان اي أخبار جديدة حول نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لأي من محافظات الجمهورية، ولم تنتهي أعمال التصحيح للأمتحانات الالكترونية والورقية حتي الآن، وسنوافيكم بجميع الأخبار والتصريحات الرسمية من وزير التربية والتعليم الفني الاستاذ طارق شوقي في هذه المقالة، يرجي الإحتفاظ بالمقالة حتي يتم إبلاغكم فور إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس كما سنوافيكم بتفاصيل نسبة نجاح الصف الأول الثانوي 2019.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

أكدت العديد من المصادر الرسمية في وزارة التربية والتعليم وأيضا عبر موقع “الوطن” أن نتيجة الصف الأول الثانوي ستظهر قريبا علي المواقع الرسمية للاستعلام المباشر عن نتائج اولي ثانوي الترم الثاني وأيضا علي التابليت الخاص بالطلاب بداية الاسبوع القادم وذلك غالبا يوم الأحد الموافق 16 يونيو منتصف الشهر الجاري.

أخبار نتيجة الصف الاول الثانوي

أكد الوزير التربية والتعليم الفني الدكنور طارق شوقي أن امتحانات اولي ثانوي كانت انجاز كبير لمصر في مستوي التعليم الثانوي العام، وقد استمرت الامتحانات 10 ايام شبه متواصلة، وتمكنت الوزارة فيهم من توصيل حوالي 475 الف امتحان إلكتروني للطلاب كل يوم بخلاف اليوم الاول للامتحانات، وأكد الوزير أن الطلاب قد واجهوا تغيرات مفاجئة في نوعية الاسئلة ومحتوياتها بكافة المواد التعليمية المقررة عليهم، لكنهم اجابوا بشكل ممتاز بالنسبة للتغيير المفاجئ دون سابق تدريب له.

وصرح الوزير انه حاليا يتم تدريب المعلمين علي النظام الجديد، وقد ذكر أن درجات الصف الأول الثانوي لا علاقة لها بمجموع دخول الجامعات المصرية، وقد ذكر الوزير “محدش هيتظلم السنة دي، والنتيجة هترضيهم بنسبة 98%، واللي عايز يدخل الجامعة هيدخل واللي عايز ياخد الشهادة هياخدها بس هتكون معبرة عن مهارة حقيقية”

أوائل الصف الأول الثانوي

يتم الإعلان عن أوائل الصف الأول الثانوي 2019 في جميع المحافظات فور اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التربية والتعليم، وما هي إلا ساعات قليلة تفصلها عن موعد اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا، تابعونا في هذه المقالة لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها.

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حتي الآن لم يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي إلكترونيا ولم يتم إعلان اسماء الأوائل او اعتماد النتيجة رسميا، وها نحن في انتظار أية تصريحات جديدة من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقد نفي الوزير حصول الطلاب علي درجات رأفة من أجل النجاح.

أخبار التعليم اولي ثانوي

قام أحد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم المصرية بمطالبة المديريات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية بموافاته بما تم تصحيحه من الأوراق الامتحانية الورقية والإلكترونية الخاصة بطلاب اولي ثانوي عام، وذلك عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، وشدد علي أن يتم موافاة الوزارة بالنتيجة في موعد اقصاه الاسبوع الحالي يوم الاثنين 16 يونيو 2019 “غدا”، وقد قالت المصادر المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وإعلانها خلال الاسبوع الجاري، ويتم الاعتماد علي التقديرات وليس الدرجات في إعلان نتائج الطلاب.

معلومات هامة حول الحصول علي نتيجة اولي ثانوي

النتيجة سوف ترسل للطلاب على التابلت من خلال الكود الخاص به. يجب أن يقوم الطالب بعمل حساب على “”LMS، وسوف تظهر له النتيجة من خلال الإشعارات أو رسائل الوزارة. النتيجة عبارة عن تقديرات وليست درجات إذا حصل الطالب علي ضعيف لا بد أن يدخل امتحان الدور الثاني في شهر يوليو ستظهر نتائج اولي ثانوي بجميع المحافظات خلال الأسبوع الجاري قامت وزارة التربية والتعليم بنفي كافة ما ورد حول ظهور نتيجة اولي ثانوي لا يوجد أي درجات رأفة للطلاب حتي ينجحوا سيتم ارسال نتيجة الصف الأول الثانوي لجميع المدارس بكافة المحافظات والمديريات التعليمية