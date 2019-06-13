نتيجة الصف التاسع 2019 سوريا.. رابط الاستعلام برقم الاكتتاب عبر بوابة وزارة التربية الإلكتروني

مع بداية امتحانات مرحلة إتمام التعليم الأساسي أو كما يطلق عليها في الجمهورية العربية السورية الصف التاسع في العاشر من شهر يونيو/ حزيران 2019 الجاري في جميع محافظات القطر والتي تنتهي في السادس والعشرين من ذات الشهر، سوف يكون البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع 2019 سوريا الشغل الشاغل لجميع طلاب وطالبات هذه المرحلة التعليمية، والتي يتم الإعلان عن صدور النتيجة فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الامتحانات، من قبل وزير التربية عماد العزب عبر مؤتمر صحفي، يكشف فيه عن أوائل الناجحين ونسب النجاح وكافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتيجة الصف التاسع 2019 سوريا

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع 2019 برقم الاكتتاب

كما في السنوات السابقة ترفع وزارة التربية السورية نتائج امتحانات مرحلة إتمام التعليم الأساسي “الصف التاسع” لدورة 2019 من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات التي استحقها كل طالب، ليكون متاحًا الإطلاع وجلب النتيجة من قبل جميع الطلاب والطالبات في جميع محافظات القطر، وذلك بالاسم ورقم الاكتتاب الخاص بكل طالب أو طالبة من خلال الرابط التالي : موقع وزارة التربية الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع 2019 برقم الاكتتاب

فور الإعلان عن صدور نتيجة امتحانات الصف التاسع لدورة 2019 من قبل وزير التربية عبر مؤتمر صحفي يُعقد لهذه الغاية، سوف تكون النتيجة متاحة بالاسم ورقم الاكتتاب من خلال موقع وزارة التربية باتباع الخطوات التالية: