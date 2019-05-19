نتيجة الصف الثالث الإعدادى “الشهادة الإعدادية” الترم الثانى 2019 برقم الجلوس … موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب جميع أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2019 ، والتي تم انتهاء الطلاب منذ أيام قليلة من أداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي نهاية العام 2019، ومنذ انتهاء الامتحانات ويترقب الجميع الحصول على أخبار التصحيح وظهور النتيجة، والتي سوف تقوم الوزارة بالإعلان عنها من خلال مواقع النتيجة الخاص بالمحافظة، أو سوف يتم ظهورها بالمدارس الإعدادية التي تم تأدية الامتحانات بها، وسوف نتابع معكم خلال الأسطر القليلة القادمة أخبار نتائج ثالثة إعدادي الترم الثاني نهاية العام.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2019م:

بدأت حالياً أعمال تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الترم الثانى، والتي أظهرت المؤشرات الأولية لتصحيح مادتي اللغة العربية والدين بنسبة نجاح عالية من الطلاب والطالبات، الذين أدوا الامتحانات هذا العام والتي تخطت مؤشر 95% ، وهى مؤشرات ايجابية وتطمئن الأهل والطلاب لنتائج هذا العام، والتي من المُتوقع إعلانها خلال الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم من خلال المدارس المختلفة أو موقع نتائج التعليم الأساسي أو المواقع التابعة للمحافظات المتنوعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس:

يتم الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثانى نهاية العام 2019، من خلال الموقع الالكتروني عن طريق إدخال الاسم في الخانة المخصصة لذلك، أو إدخال رقم الجلوس فقط، وهذا عادتاً ما يتم توافره في أغلب المواقع الالكترونية المُختصة بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وحرصاً منا على تقديم خدمة لطلاب الشهادة الإعدادية، سوف نقدم لكم روابط مباشرة والتي تختص بالمحافظات المختلفة والتي من خلالها سوف يتم الاستعلام عن النتيجة بإدخال رقم الجلوس فقط وهى.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى محافظة القاهرة.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا.

• رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ.

يمكنك ترك رقم الجلوس والمحافظة والاسم بالتعليقات، وسوف نقوم بالرد بالنتيجة فور إعلانها.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من موقع نتائج التعليم الأساسي:

يمكن الإطلاع عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، من خلال إدخال رقم الجلوس فى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، والذي يتم رفع عليه جميع بيانات طلاب ثالثة إعدادي في جميع محافظات الجمهورية، وهو يقوم برفع جميع درجات الطلاب بعد إعلان النتيجة واعتمادها من الإدارات المختلفة، وأما عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فهي كالاتي:

• قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني من هنا.

• اختيار المرحلة الإعدادية.

• إدخال رقم الجلوس.

• اختيار الفصل الدراسي والسنة الدراسية.

• الضغط على عرض النتيجة.

حيث يقوم موقع نتائج التعليم الأساسي، باستعراض أوائل الشهادة الإعدادية بيوم الذي يسبق إعلان النتيجة بجمع المدارس المختلفة، ونتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق والالتحاق بالثانوي العام.