نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس الكترونياً “نتيجة الشهادة الإعدادية”

استعلم نتيجة الصف الثالث الإعدادي إلكترونياً بجميع المحافظات المصرية، وكيفية استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 الفصل الدراسي الثاني التي يبحث عنها الكثير من الطلبة وأسرهم، حيث تعد نتائج شهادة الإعدادية آخر العام من أهم المراحل الانتقالية التي تحدد مستقبل الطلاب، ويتم الإعلان عن نتائج الطلاب برقم الجلوس من خلال موقع التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة، أما عن باقي المناطق التعليمية بالمحافظات فيكون من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة، وذلك عقب انتهاء امتحانات نهاية السنة الدراسية كما حددت وزارة التربية والتعليم، وحتى الآن لم تظهر النتائج لطلاب ثالثة إعدادي prep result رسمياً وسنتابع وإياكم مراحل رصد ورفع النتيجة.
نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات التي ظهرت حتى الآن، ومتابعة مراحل رفع النتائج وتجميعها من خلال المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم بمحافظات مصر نوافيكم بها، حيث ظهرت نتيجة اعدادية الجيزة والنتائج الاعدادية بالإسكندرية.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي آخر العام
يتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس عقب الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق، ورصد درجة كل طالب وذلك من خلال تسجيل دخول بوابة التعليم الأساسي للنتائج وهذا بالنسبة لطلاب محافظة القاهرة، أما عن بقية محافظات مصر فيمكن للطلاب معرفة نتائج الاعدادية الترم الثاني لهم النتيجة عن طريق مواقع مديرية التربية والتعليم للإدارة التعليمية المقيد بها الطالب.
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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019
أنشأت وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكترونية لطلاب محافظة القاهرة وذلك تسهيلاً على الطلاب، حتى يتمكن كل طالب معرفة نتيجة ثالثة إعدادي prep result الفصل الدراسي الأول والثاني وكذلك معرفة جداول امتحانات الطلاب، دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة وتضييع الوقت والجهد بغرض الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية.
أما عن المحافظات الأخرى فتوجد مديريات تربية وتعليم لكل محافظة على حدا، حيث يتمكن الطالب من زيارة البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم على حسب المحافظة التابع لها الطالب، ومن ثمّ إدخال رقم الجلوس لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وكذلك الاستفادة من خدمات عدة يقدمها الموقع للطلاب وأولياء الأمور.
اترك رقم الجلوس واسمك في التعليقات أسفل المقال في حال وجود صعوبات عن استخراج نتيجة الصف الثالث الاعدادي prep result، وسنوفر نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فور إعلانها رسمياً.
تحديث: رصد النتائج الطلاب الاعدادية، بمحافظات الجيزة والاسكندرية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 بشكل رسمي بعد اعتمادها من محافظيها، وترقب رفع نتيجة إعدادية القاهرة التي باتت وشيكة الظهور.
تحديث: تزايد البحث عن النتائج لشهادة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة القاهرة خاصةً بعد الإعلان عن اعتماد النتيجة رسميا من المحافظ، وإمكانية معرفتها من خلال بوابة التعليم الأساسي للنتائج.
التعليقات
رقم الجلوس١١٤٦٧٢ محافظة القاهرة
تشهد بوابة نتائج التعليم الأساسي حاليا ضغطا كبير بسبب تزايد البحث عن النتائج لذا يرجى تكرار المحاولة ونحن نحاول أيضا جلب النتيجة لرقم الجلوس المذكور الموقع يرجى متابعتنا.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظه القاهره رقم الجلوس
216908
محافظة القاهرة رقم 7533
مصطفي حسن حامد رقم الجلوس 50088 محافظة اسيوط
القاهرة ورقم الجلوس ١١٨٢٤٥
عايزنتيجه ٣عداديه
رقم الجلوس 112086
محافظه القاهره
بني سويف ٣٢١٢٤
محافظة الغربية مركز سمنود
رقم الجلوس٤٣٤٠٧
114672
منه الله محمد محمود عبد الستار رقم الجلوس ٢٨٧٨٥ محافظه كفر الشبخ
نتيجه الصف الثالث محافظه المنوفيه
يوسف محمد محمد عبد المجيد محافظة القاهرة رقم الجلوس ٢٢٨٥٠١
من كفر الشيخ لو سمحت ظهرت ولا لسه
محافظة الجيزة 130972
202121 القاهره باسم مينا ماهر اسحق قنديل
محافظه كفر الشيخ
سيف الدين ٦٤٢٧٢ محافظه المنوفيه
محافظه الجيزه لو سمحتو
عمرو كرم رمضان رقم الجلوس ٢٠٨٠٨
اسم المحافظة التابع لها حضرتك للتأكد من ظهور نتائج محافظتك؟
محافظة الغربية
نتيجة اعدادية الغربية لم تظهر بعد يرجى متابعتنا وترك رقم جلوس حضرتك لتوفير النتيجة فور اعلان اعتمادها ورفعها رسمياً عبر بوابة تعليم الغربية ان شاء الله.
ازاى اعرف النتيجة
تقوم بتسجيل رقم جلوسك عبر رابط البوابة التعليمية الخاصة بمحافظتك، أو تترك رقم جلوسك في تعليق واسم المحافظة ونساعدك في جلب النتيجة فور الإعلان الرسمي عن رصدها.
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة رقم الجلوس75949
انا عايز النتيجه بس لو زهرة
عاوزة نتيجة 3 اعدادى رقم الجلوس 38680 محافظة قنا
معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة
نتيجة اعدادية القاهرة في مرحلة التجميع الأن ويفترض ظهورها خلال الأسبوع الجاري وفق تصريحات مدير مديرية التربية والتعليم، لذا يرجى متابعتنا بشكل مستمر لمعرفة ظهور النتيجة رسميا.
هل ظهرت في اسيوط نتيجة الشهادة الاعدادية
159520
لوسمحتى انا محافظه الجيزة ورقم الجلوس ٥٤٠٨٩ عايزة اعرف النتيجه من فضلك
نتيجه ٣ اعدادى رفم الجلوس ١٧٤٧٠ الجيزه
رقم الجلوس 238252
الاسم عمر سعيد توفيق
محافظه القاهره
عيزة نتيجة 3 اعدادى رقم الجلوس 100322
برجاء كتابة اسم محافظتك التابع لها لمعرفة هل ظهرت رسمياً أم قيد الظهور، بالتوفيق للجميع.