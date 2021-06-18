نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021 من أكثر ما يبحث عنه الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم، حيث يودون معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية كي يكونوا أول من يحصل على نتيجة ثالثة إعدادي بمجرد ظهورها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية 2021

يعيش طلاب المرحلة الإعدادية قلق وترقب كبير الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها يوم الأحد المقبل، وفق ما أكده رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية.

توزيع درجات امتحان الصف الثالث الإعدادي 2020 – 2021

يعد توزيع درجات امتحان الصف الثالث الإعدادي من الأمور الهامة التي يود الطلاب وأولياء أمورهم أيضاً في معرفتها، وإليكم توزيع الدرجات كالتالي:

مجموع درجات مادة الدراسات هو 80 درجة.

مجموع درجات مادة الرياضيات هو 60 درجة حيث، 30 درجة للجبر والإحصاء + 30 درجة للهندسة.

مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية هو 60 درجة.

مجموع درجات مادة الدراسات هو 40 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية

بعد الانتهاء من أعمال التصحيح سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ويمكن للطلبة والطالبات معرفتها من خلال الدخول علي رابط النتيجة والاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، عبر البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية.

أوائل الإعدادية محافظة الشرقية

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشرقية 2021 الفصل الدراسي الثاني وسوف تشمل أسماء الأوائل التي سوف يعلنها المحافظ وبعد ذلك سيقوم الطلاب بالدخول علي البوابة الإلكترونية والإطلاع على النتائج بالاسم ورقم الجلوس الخاص .

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية