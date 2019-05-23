نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الجيزة “الشهادة الإعدادية” الترم الثاني برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

بعد نهاية عمليات التصحيح، سنكون معكم حتي ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس عبر مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني خلال الساعات المقبلة بعد الأانباء والتصريحات عن اعتمادها رسمياً من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ويترقب ما يفوق الـ 145 ألف طالب وطالبه بثالثة إعدادي بالمحافظة، ظهور نتيجة إعدادية الجيزة من أجل الاطمئنان على درجاتهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من المتوقع ان تكون متوفرة خلال الساعات المقبلة، وكانت عملية تصحيح اوراق الامتحانات قد انتهت، بعدما بدأت مباشرة فور أنتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم يوم الخميس الماضي 16 مايو، وتعد تلك السنة الدراسية بمثابة علامة فارقة في مستقبل الطالب التعليمي، ولذلك هناك أهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور ترقب كبير حتي ظهور النتيجة، وكما تعودتم منا في موقع كلمة سنكون معكم حتي ظهور النتائج.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة

في تصريحات إعلامية أكد خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن اعتماد النيجة سيكون اليوم الخميس وسيتم رفعها مباشرة بعد ذلك عبر موقع مديرية التربيو التعليم التابع لمحافظة الجيزة “موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة” وسيتمكن الطلاب من معرفة الدرجات الحاصلين عليها في جميع المواد بالكامل بإستخدام رقم الجلوس فقط لا غير، كل التوفيق لجميع الطلبة.