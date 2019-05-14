استعلم الآن عن نتائج الصف الثالث الابتدائي الترم الثانى بالإسم ورقم الجلوس 2019 … من بوابة نتائج التعليم الأساسي

اقترب الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي نهاية العام 2019 في المدارس والإدارات المختلفة، والتي من المُتوقع إعلانها على مواقع الوزارة التابعة لوزارة التربية والتعليم في نهاية الأسبوع الحالي في بعض محافظات مصر، حيث يقدم موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي جميع درجات الطالب بالتيرم الأول والترم الثاني للصف الثالث الابتدائي، عن طريق كتابة رقم الجلوس والاسم في المستطيلات المُحددة لذلك ثم الضغط على النتيجة، كما توفر أيضا بعض مواقع الوزارة المختصة بالمحافظات المختلفة، أخر أخبار تصحيح أوراق الطلاب بمرحلة التعليم الأساسي وتوفر أيضا الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس فقط.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني 2019:

انتهت تقريباً تصحيح أوراق طلاب الصف الثالث الابتدائي الترم الثانى، وقد انتهت أيضاً أعمال رصد وتجميع الدرجات في بعض المحافظات مصر، وتم اعلان نتائج الصف الثالث الابتدائي في بعض المحافظات الأخرى مثل محافظة الدقهلية وقنا، والتي يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من المدارس والإدارات المختلفة أو من خلال إدخال رقم الجلوس بالمواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس وخطوات الاستعلام عن النتيجة:

يتم الاستعلام عن نتائج ثالثة ابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس أو بالاسم، من خلال إدخالهم على الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم وبوابة نتائج التعليم الأساسي، وكتابتهم بالخانات المحددة والضغط على نتيجة الاستعلام والتي سوف يتم ظهور النتيجة في الحال.

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بالتوفيق لجميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وفي حال واجهتك أي مشاكل أثناء الحصول على النتيجة، يمكنكم ترك الاسم ورقم الجلوس والمحافظة بالتعليقات وسوف نرد بالنتيجة فور ظهورها.