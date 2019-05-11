“نتيجة الصف” الثالث الابتدائي لعام 2019 برقم الجلوس “نتيجة الشهادة الابتدائية” ألترم الثاني

يترقب العديد من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية ألترم الثاني لعام 2019، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عمليه بحث كبيره للبحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، حيث ينتظر الكثير من أولياء الأمور بشغف ظهور النتيجة الخاصة بالشهادة الابتدائية نظراً للتأكد من نجاح ذويهم وإنتقالهم إلي المرحلة المقبلة وهي الصف الأول الإعدادي، لذا سنتابع لحظة بلحظة ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي ثم نقوم بإعلانها لمن يبحث عن النتيجة.

نتيجة سته ابتدائي ألترم الثاني عام 2019

بوابه التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم ستعلن نتيجة الصف السادس الابتدائي، حيث سيتم البحث من خلال رقم الجلوس، واليكم رابط بوابه التعليم الأساسي للبحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي: بوابه التعليم الأساسي

مقارنه نتيجة الصف السادس الابتدائي ألترم الثاني بالترم الأول

اكد مسئول رسمي بوزارة التربية والتعليم أن نتيجة الشهادة الابتدائية للترم الثاني ارتفعت قليلاً بالترم الأول، فنسبة نجاح ألترم الأول كانت بإجمالي 84%، أما ألترم الثاني للشهاده الابتدائية بلغت نسبة نجاحها حوالى 86.4%، ومن المقرر ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية للترم الثاني بجميع المحافظات بداً بمحافظة القاهرة، ثم الإسكندرية، الجيزة، السويس، الدقهلية، أسيوط، البحر الأحمر، الشرقية، الفيوم، الإسماعيلية، قنا، البحيرة، ثم الأقصر و أسوان، المنيا، المنوفيه، كفر الشيخ، وكانت الامتحانات تم أجراءها دون وجود أية شكاوى مقدمه من أولياء الأمور، وسيتم أعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي فور انتهاء رصد الدرجات.