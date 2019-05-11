نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019 الفصل الثاني محافظة القاهرة برقم الجلوس

بعد أن اقترب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الابتدائي للعام الدراسي 2018-2019 حيث يترقب أولياء الأمور والطلاب بمحافظة القاهرة إعلان نتائج الفصل الثاني، كما قد صرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنها لم تتلقى أي نوع من أنواع الشكاوى من التلاميذ أو أولياء أمورهم بخصوص العملية الامتحانية ومستوى أسئلة الامتحانات، حيث قد قام طلاب الصف الثالث الابتدائي بخوض الامتحان في مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والتربية الدينية.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي الفصل الثاني 2019

صرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن أعمال التصحيح الخاصة بأوراق إجابات التلاميذ المتعلقة بامتحانات الصف الثالث الابتدائي تتم مباشرة بالتزامن مع أعمال الامتحانات، حيث يتم تصحيح المادة التي يمتحن فيها التلاميذ عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة في نفس اليوم وداخل المدرسة وعن طريق الاستعانة بمدرسي المادة داخل المدرسة، وعقب انتهاء أعمال التصحيح سوف تتم أعمال الرصد والتجميع الخاصة بدرجات التلاميذ.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019

نتيجة الصف الثالث الابتدائي سوف تظهر خلال الأيام القليلة القادمة وعقب الانتهاء من جميع أعمال الكنترولات في مختلف الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة،حيث يمكن لجميع التلاميذ المتابعة و الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس والرقم القومي، وايضاً ستقوم بتوفير خط ساخن للاستعلام عن النتيجة من خلال التليفون الأرضي.