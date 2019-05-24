“رابط مباشر” نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة الاسكندرية “الشهادة الاعدادية” رابط البوابة الالكترونية برقم الجلوس

تنشر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خلال ساعات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 برقم الجلوس، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية نهاية العام بمحافظة الإسكندرية منذ أيام، وتم تجميع أوراق إجابات الطلاب للدخول في كنترولات مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظة للتصحيح والمراجعة والرصد تمهيداً لاعتماد النتيجة خلال ساعات من قبل السيد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالاسكندرية

رغم أن في العادة ما تمر امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية في هدوء تام ودون أي شكاوى، إلا أن امتحان اللغة العربية تعرض للعديد من الانتقادات من الطلاب وأولياء الأمور، حيث أشتكى عدد من الطلبة من صعوبة جزئيات في النحو، الأمر الذي حققت فيه مديرية التربية والتعليم بالمحافظة سريعاً، وخرج الأستاذ مصطفى العجمي ليعلن تعليماته بتشكيل لجنة متختصة لمتابعة الأمور وإعادة توزيع درجات المادة، وسنقوم من خلال هذا المقال بمتابعة أخر تطورات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية برقم الجلوس وسنوفر لكم رابط مباشر للاستعلام عنها.

البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، والذي يمكنكم من خلال الحصول على النتيجة بخطوات سهلة وبسيطة ومن خلال رقم الجلوس، علماً بإننا سنوفر لكم روابط مباشر للاستعلام عن النتيجة حال ظهورها مباشرة.

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية من أداء امتحانات الترم الثاني ، وبدأت على الفور أعمال البحث المتواصل عبر الإنترنت لروابط النتيجة والتي لم تظهر حتى تلك اللحظة سواء في المدارس أو عبر الإنترنت.

جاء إعلان مصطفى العجمي عن تحديد يوم الخميس لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية لينهي جميع الشائعات، ونحن سنكون في انتظار ظهور النتائج طوال اليوم الخميس.

اعتمدت الخميس 23 مايو نتيجة الصف الثالث الإعدادي بنسبة نجاح بلغت 84.2 %، أستعلم عنها الآن برقم الجلوس من هنا.