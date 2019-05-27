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نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2019 رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي

كتب علاء محمود محمدفي آخر تحديث
نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة 2019 رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نوفر لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019، بعدما تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة، وهو ما يعني قرب ظهور النتائج عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي التي أعتاد طلاب القاهرة ظهور النتائج الخاصة بهم عبرها، وسيتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة حين ظهورها من خلال رقم  الجلوس الخاص به، وسظهر الدرجات كاملة وبالتفصيل في جميع المواد.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة من المفترض ان تظهر خلال هذا الأسبوع، بعدما أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،ان هناك ما يقرب من 32 كنترول يقوم بتجميع درجات الطلاب بعد الانتهاء تماما من عملية تصحيح الأوراق والمراجعة عليها، وسيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة عبر موقع بوابة التعليم الأساسي وستكون متاحة إيضاً عبر مواقع إخبارية  أخرى كاليوم السابع وبوابة فيتو.

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2019

وكان طلاب الصف الثالث الإعدادي قد انهوا امتحاناتهم في منتصف شهر مايو الجاري، وقامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بأعمال التصحيح لإجابات الطلاب، هناك حالة من الترقب من قبل الطلاب حتي ظهور النتيجة الخاصة بهم ليقدموا في المدارس الثانوية المقبلة، أو الاستعداد لامتحانات الدور الثاني خلال الصيف، ونحن هنا في موقع كلمة سوف نوفر النتيجة مباشرة فور ظهورها بالعديد من الروابط فكونوا متابعين معنا.

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عن الكاتب

علاء محمود محمد

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