الآن برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم 2019

نقدم لطلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم ، نتيجة الشهادة الاعدادية للصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم ، وذلك بعد أن تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم من قبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الاعدادية الدور الأول لعام 2019 بمحافظة الفيوم نحو 80.65%.

رابط مباشر للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم 2019:-

قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برفع نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم للعام الدراسي 2018/2019 على موقع العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، حيث يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم الدخول على هذا الموقع الالكتروني لمعرفة نتيجتهم في الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس من خلال هذا الرابط وذلك بالضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالفيوم 2019 من خلال كتابة تعليق أسفل الموقع وسوف نقوم وعلى الفور بعرض النتيجة.

ويبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين لامتحانات الترم الثاني في الشهادة الاعدادية لعام 2018/2019 نحو 51319 طالب وطالبه، نجح منهم عدد 41374 طالب وطالبه.

وبهذا المناسبة يسر القائمين على موقع كلمة أن يقدموا أجمل وأرق التهاني والأمنيات لجميع طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الفيوم بمناسبة النجاح والتفوق، ولا تنسوا كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع، حيث سنقوم بالرد عليكم بعرض النتيجة.