بوابة التعليم الأساسي: نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية ٢٠٢٠

نتابع معكم نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠ محافظة الاسكندرية للفصل الدراسي الثاني. إذ يستعلم طلاب الثالث الاعدادي عن نتيجة البحث العلمي عبر البوابة الالكترونية. وذلك بعد إعتماد محافظات كفرالشيخ والقاهرة والمنيا النتائج رسميا والإعلان عنها. وينتظر طلاب الشهادة الاعدادية إعلان نتائج الأبحاث العلمية المؤهلة الالتحاق في المرحلة الثانوية. وذلك بعد إلغاء امتحانات الترم الثاني بسبب تعليق الدراسة، نظرا لانتشار مرض الكورونا. وقد أعلنت باقي المحافظات عن إعلان نتائج الشهادة الاعدادية خلال الأسبوع المقبل، مع بداية شهر يونيو المقبل.

وسيتم اعتماد النتيجة رسميا من محافظ الإسكندرية فور الإعلان عن انتهاء أعمال المراجعة النهائية ورصد نسبة النجاح. كما تم إعلان نتيجة البحث العلمي الثالث الاعدادي محافظة كفرالشيخ والذي بلغت نسبة النجاح ١٠٠%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

يترقب طلاب محافظة الاسكندرية إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى ٢٠٢٠ بعد أن أعلنت مديرية التعليم بالمحافظة عن استمرار تصحيح الأبحاث العلمية وعمليات المراجعة ورصد الدرجات. وذكرت الدكتورة آمال عبدالظاهر عن قرب انتهاء إعلان نتيجة أبحاث الصف الثالث الإعدادي. وسيتم نشر النتائج إلكترونيا عبر مركز المعلومات الخاص بمديرية التعليم محافظة الاسكندرية.

نتيجة البحث العلمي الصف الثالث الاعدادي

تقدم ١٠٠.٢٥٦ طالب وطالبة إلى مشروع البحث العلمي محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الثاني بعد إلغاء امتحانات الترم الثاني بسبب فيروس الكورونا. ومن المتوقع إعلان نتائج أبحاث الشهادة الاعدادية بداية يونيو القادم، إذ يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج البحث العلمي برقم الكود أو الاسم، وذلك من خلال رابط مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية ٢٠٢٠ نتيجة البحث العلمي.