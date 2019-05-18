نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم في جميع المحافظات

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات المصرية منذ عدة أيام، وقد بدأ بالفعل البحث عن موعد نتيجة الثالث الاعدادي 2019 للترم الثاني عبر المواقع على الانترنت، حيث ينتظر جمبع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي ظهور نتيجة نهاية العام الدراسي بفارغ صبرهم، كذلك أيضآ أولياء أمورهم، ومن خلال موقعنا ومقالنا هذا سوف ننشر لكم جميع روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات.

نتيجة الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني

تعد مرحلة الاعدادية مرحلة انقالية مهمة جدآ في التعليم في مصر، وخاصة الصف الثالث الاعدادي، حيث من خلالها يمكن للطالب المجتهد والمثابر الانتقال من المرحلة الاعدادية إلى المرحلة الثانوية، حيث يبدأ الطالب من خلال هذه المرحلة التعليمة تحديد أولوياته ومساره التعليمي ومن خلالها يمكنه تحديد الكلية التي يفضل دخولها ولكن هذا يعتمد على مجموعه في الثالث الثانوي، ولذلك تبدأ هذه الرحلة من الصف الثالث الاعدادي والتي سوف تحدد دخوله إلى الثانوي العام أو الثانوي الفني أي الزراعي أو الصناعي أو التجاري، وذلك وفق مجموعه، لذلك سوف ننشر لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم في جميع المحافظات للاستعلام عن نتيجة الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني.

هذا وقد أكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم بأنه قد تم بالفعل الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الإجابات في بعض المحافظات، مثل أسيوط، والإسكندرية، والأقصر، وأسوآن وتم اعتماد نتائجها من قبل المحافظين، بينما تعمل كنترولات باقي المحافظات بأقصى جهدها للانتهاء من أعمال تصحيح الاوراق، وذلك ليتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني، من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم في جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 جميع المحافظات

يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني في جميع المحافظات من خلال الدخول عبر الروابط التالية: