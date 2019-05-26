“بالاسم والجلوس” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 آخر العام – سنه 3 اعدادي 2019″محافظة القاهرة

يتطلع طلاب المرحلة الابتدائية موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني في جميع محافظات الجمهورية التالية ( المنوفية والغربية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط وأسوان الجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة والشرقية والدقهلية وسوهاج والمنيا وأسيوط والأقصر)، لاعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، ورفعها بالمدارس كما يتم الاستعلام عنها عبر بوابة التعليم الأساسي، ومن خلال هذا التقرير متابعي موقعنا “كلمة” نوفيكم بأخبار ظهور نتائج الامتحانات نهاية العام ، وكذلك متابعة نتيجة الصف الثالث 2019 الترم الثاني و نتيجة الشهادة الإعدادي جميع المحافات الترم الثاني 2019،ظهرت نتيجة المرحلة الابتدائية بصفيها الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي .
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني
ومن المنتظر خلال أيام قليلة من الآن تزامنا مع شهر رمضان المبارك 2019 ينتهي تلاميذ الصف الثالث الاعدادي جميع الإدارات التعليمية ويليها إعلان نتيجة سنة تالتة اعدادي 2019 بالاسم فور اعتمادها من كل محافظ، وقد شددت من جهتها وزارة التعليم على ضرورة توفير الجو المناسب لجميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بداخل اللجان على مستوي كافة المحافظات، وكذلك شددت على التزام الدقة الشديدة في أعمال الكنترول من مهام التصحيح ورصد الدرجات المتعلقة بكل طالب لينال الطلاب درجاتهم المستحقة.
نتيجة سنه 3 اعدادي 2019 الترم ثاني
نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني المرحلة الابتدائية نتابعها معكم زوارنا حال إعلان رفعها بالمدارس، وكما نوهنا أن من لا يتمكن من الاستعلام عن نتيجة سنة 3 اعدادي لجميع المحافظات بالمدارس يمكنه ترك تعليق برقم الجلوس وسنقوم بالاستعلام له حال ظهورها رسميا من خلال عدة خطوات بسيطة من تحديد المرحلة المتوقف عندها الطالب وتحديد الاستعلام عن النتيجة سواء برقم الجلوس الاسم .
التعليقات
رحمه فتحي 88
يايوم يكون شهايد صف سادس الأبتدائي عام2019
جلال محمد جلال محمود ٢١٤١
ياسمين اشرف سامى احمد الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي اخر العام رقم الجلوس 738
الاسم: حبيبه مراد احمد صالح احمد العياط
رقم الجلوس :٢٢١٣
عمر محمد عبد العزيز زيد ورقم للجلوس 1048
رقم الجلوس 836الاسم زهراء علي محمد محافظه كفر الشيخ
رقم الجلوس 613 الاسم مريم السيد محافظة دمياط
اسم يوسف اسامه فوزي السيد حموده 170
حبيبه محمد صلاح محمد سنه ابتدائي مدرسه دار السلام محافظة البساتين رقم الجلوس ٢١٢٩
شهاده سته ونبي 2148 محافظه القاهره
محمد هاني محمد 2148 الصف السادس الابتدائي 2019 محافظه القاهره
من فضلك عايزه الشهاده السادس ابتدائي برقم جلوس 147
جني عبدالفتاح علي عزازي الصف الثالث الابتدائي مدرسه السيده خديجه دمياط الجديده
ملك.عبدالسمىع
رقم الجلوس532الاسم محمدشادي محمد احمدمحافظة الاسكندرية
رقم الجلوس532الاسم محمدشادي محمد احمد
محمد عادل
رقم الجلوس 437
الصف الرابع
رقم الجلوس 217 زينب عبدالسلام عبدالعظيم نادر اسوان نتيجة الصف السادس
رقم الجلوس ٩ الاسم رضوى عادل السيد محمد مصطفى عبدالله
شهاده القليوبية نزلت
يا مريم يا حبيبتي دول مش هيجيبو الشهادة غير لما يطلعوا عينا صديقة العمر 😀👂😆
قلفاو الابتدائية المشترك مع حسني عبس
مريم السعيد الدسوقي شعبان الصف السادس رقم الجلوس 118
عبد الرحمن محمد عمر رقم الجلوس 179محافظه اسيوط
رقم الجلوس 455الاسم اميره محمد طلبه محمد سعد
محمد هشام على عبد الرحمن عمر ٨٩٨مدرسه برهمتوش الابتدائيه محافظه الدقهليه بالمنصوره
91
محمد هشام على عبد الرحمن عمر ٨٩٨مدرسه برهمتوش الابتدائيه محافظه الدقهليه بالمنمحمدصوره
رقم الجلوس ٢٤٥٨٠الاسم رحمه احمد منصور
٢٦٨ احمد حمدي الغياتي
رقم الجلوس 192
الاسم ايهاب محمد صبحي حبيب
شهاده سته لمحافظه الاسماعليه
رقم الجلوس 97 الاسم ملك إيهاب عبدالقادر عبدالمنعم