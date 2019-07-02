نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 |ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم “الاوائل ونسبة النجاح”

ظهرت نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 في كافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، والجدير بالذكر أن نتائج الدبلومات الفنية جاهزة وتم تحديد الأوائل ونسب النجاح، تابعنا لمعرفة جميع اسماء اوائل الدبلومات الفنية رسميا في كافة الضعب والتخصصات وأيضا نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية في كافة المحافظات، واستعلم الآن عبر المواقع الرسمية بالروابط المباشرة عن نتيجة الدبلومات الفنية رسميا.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019

تم الانتهاء رسميا من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” وتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 في المؤتمر الصحفي المقام لطلاب الدبلومات الفنية لإعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح والأوائل، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس فقط وسنوافيكم بالخطوات والروابط

رابط بوابة مركز المعلومات emis.gov.eg الدبلومات الفنية نتيجة رابط البوابة المصرية للتعليم الفني natega fany emis gov eg

اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب ظهرت عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب ظهرت عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب ظهرت عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب ظهرت عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب ظهرت

نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ثانوي صناعي

الشعبة التخصص حالة النتيجة زخرفة الزخرفة والإعلان والتنسيق- التجميل- الجلود وبدائلها- السيراميك والخزف- تكنولوجيا الطباعة ظهرت تبريد وتكييف الهواء العمل كفني تكييف، أو الالتحاق بشركات المتخصصة بعد التخرج للعمل كاستشاري تبريد وتكييف ظهرت معدني الأثاث المعدني وتشغيل الصاج- الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية- تشكيل المعادن والصياغة ظهرت خشبي نجارة الأثاث- الحفر على الخشب- خرط الخشب والسن واللدائن- التطعيم والماركتري ظهرت معماري البناء والتشطيبات- الإنشاءات المعمارية- شبكات المياه والأعمال الصحية- النحت المعماري ظهرت نسيج الغزل- النسيج والسجاد والكليم- الصباغة والطباعة وتجهيز المنسوجات- الملابس الجاهزة- التريكو الآلي ظهرت كهرباء تركيبات ومعدات كهربية- إلكترونيات- حاسبات ظهرت بحرية بناء السفن- المحركات البحرية- المصايد والملاحة والفنون البحرية ظهرت المركبات السيارات- المعدات الثقيلةـ الجرارات والآلات الزراعية ظهرت الميكانيكية تشغيل المعادن- أجهزة دقيقة وتحكم- قوالب واسطمبات- البلاستيك- تشكيل ولحام المعادن- السباكة والمعادن ظهرت

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول على بوابة التعليم الفني أو رابط بوابة مركز المعلومات إدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة المخصصة لذلك اختيار القسم الخاص بالطالب المستعلم “تجاري صناعي زراعي فندقي” يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ 600 ألف طالب يدرسون في الصف الأول الثانوي، و700 ألف يدرسون في الدبلومات الفنية، و700 ألف طالب في الثانوية العامة، وأضاف شوقي خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أنّ عدد أوائل الدبلومات الفنية 31 طالبا، بينهم 24 طالبة و7 طالب فقط، وتابع: “هذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهن تخصصات جديدة”.

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات والمعاهد المتاحة

اوائل الدبلومات الفنية 2019

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي: