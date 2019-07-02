نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 |ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم “الاوائل ونسبة النجاح”

ظهرت نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 في كافة المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، والجدير بالذكر أن نتائج الدبلومات الفنية جاهزة وتم تحديد الأوائل ونسب النجاح، تابعنا لمعرفة جميع اسماء اوائل الدبلومات الفنية رسميا في كافة الضعب والتخصصات وأيضا نسبة نجاح طلاب الدبلومات الفنية في كافة المحافظات، واستعلم الآن عبر المواقع الرسمية بالروابط المباشرة عن نتيجة الدبلومات الفنية رسميا.
نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019
تم الانتهاء رسميا من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” وتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 في المؤتمر الصحفي المقام لطلاب الدبلومات الفنية لإعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح والأوائل، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس فقط وسنوافيكم بالخطوات والروابط
- رابط بوابة مركز المعلومات emis.gov.eg الدبلومات الفنية نتيجة
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني natega fany emis gov eg
اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019
|عدد طلاب الدبلومات الفنية
|757065 طالب
|ظهرت
|عدد طلاب الثانوية الزراعية
|98575 طالب
|ظهرت
|عدد طلاب الثانوي الصناعي
|376217 طالب
|ظهرت
|عدد طلاب الثانوي التجاري
|260200 طالب
|ظهرت
|عدد طلاب الثانوي الفندقي
|21864 طالب
|ظهرت
نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم
- natega fany emis gov eg| نتيجة دبلوم صنايع 2019 من خلال بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية تابع أخبار التنسيق والتظلمات
- natega fany emis gov eg| موعد نتيجة تالتة دبلوم تجارة 2019 وروابط الاستعلام رسمياً “أسماء الأوائل والتظلمات والتنسيق”
- natega fany emis gov eg| موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 (صناعة – زراعة – تجارة – تمريض) البوابة المصرية للتعليم الفني
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ثانوي صناعي
|الشعبة
|التخصص
|حالة النتيجة
|زخرفة
|الزخرفة والإعلان والتنسيق- التجميل- الجلود وبدائلها- السيراميك والخزف- تكنولوجيا الطباعة
|ظهرت
|تبريد وتكييف الهواء
|العمل كفني تكييف، أو الالتحاق بشركات المتخصصة بعد التخرج للعمل كاستشاري تبريد وتكييف
|ظهرت
|معدني
|الأثاث المعدني وتشغيل الصاج- الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية- تشكيل المعادن والصياغة
|ظهرت
|خشبي
|نجارة الأثاث- الحفر على الخشب- خرط الخشب والسن واللدائن- التطعيم والماركتري
|ظهرت
|معماري
|البناء والتشطيبات- الإنشاءات المعمارية- شبكات المياه والأعمال الصحية- النحت المعماري
|ظهرت
|نسيج
|الغزل- النسيج والسجاد والكليم- الصباغة والطباعة وتجهيز المنسوجات- الملابس الجاهزة- التريكو الآلي
|ظهرت
|كهرباء
|تركيبات ومعدات كهربية- إلكترونيات- حاسبات
|ظهرت
|بحرية
|بناء السفن- المحركات البحرية- المصايد والملاحة والفنون البحرية
|ظهرت
|المركبات
|السيارات- المعدات الثقيلةـ الجرارات والآلات الزراعية
|ظهرت
|الميكانيكية
|تشغيل المعادن- أجهزة دقيقة وتحكم- قوالب واسطمبات- البلاستيك- تشكيل ولحام المعادن- السباكة والمعادن
|ظهرت
كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية
- الدخول على بوابة التعليم الفني أو رابط بوابة مركز المعلومات
- إدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة المخصصة لذلك
- اختيار القسم الخاص بالطالب المستعلم “تجاري صناعي زراعي فندقي”
- يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة
نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2019
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ 600 ألف طالب يدرسون في الصف الأول الثانوي، و700 ألف يدرسون في الدبلومات الفنية، و700 ألف طالب في الثانوية العامة، وأضاف شوقي خلال كلمته في مؤتمر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، أنّ عدد أوائل الدبلومات الفنية 31 طالبا، بينهم 24 طالبة و7 طالب فقط، وتابع: “هذه الظاهرة متكررة بسبب التزام الفتيات وخوضهن تخصصات جديدة”.
متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات والمعاهد المتاحة
- بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية 2019 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية الفنية “تنسيق الجامعات 2018”
اوائل الدبلومات الفنية 2019
تنسيق الدبلومات 2019
يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي:
|تنسيق الثانوي الصناعي 2019 3 سنوات
|تنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات
|تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات
|تنسيق الثانوي التجاري 5 سنوات
|تنسيق الثانوي الزراعي 3 سنوات
|تنسيق الثانوي الزراعي 5 سنوات
|الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية
|الكليات والمعاهد الخاصة المتاحة لجميع الدبلومات الفنية
التعليقات
كفر صقر
رضا محمود ابراهيم الخطابي
قسم كهرباء
رقم الجلوس ٢٤٠٦٤٣٠
محافظه الغربيه
الرقم الجلوس 2473611
محمود عادل عوض الله محمد
2024306
تركيبات ومعدات كهربائيه
محافظه الفيوم
هي النتيجه هتطلع امتا حرام گده أقسم بالله
خلال الاسبوع ده ان شاء الله
محمد سالم قسم الزخرفه ودا رقم جلوسي 260074
نهال صلاح ابراهيم قسم تركيبات ومعدات كهربيه
محافظة الشرقيه ودا رقم جلوسي ٢٤٨٩٢١٨
ربنا ينجحنا جميعا
يارب
محمد إبراهيم عمر ابراهيم محمود
رقم جلوسي ( 2892104)
حرام عليكوا والله كل دة علشان تظهروا النتيجة
النتيجة هتبان الاسبوع ده ان شاء الله
شعبه تسويق
رقم الجلوس 3384020
رشدي علي
ايه خيري عبد الخير
قسم ملابس جاهزه
رقم الجلوس 2079318
يوم الاتنين أو الثلاثاء يا بنتي
احمد عبد الحفيظ احمد ابراهيم اسوان دراو الرقبه
هيا هتنزل امتا بقا ياريت تعرفونها ضروري
خلال الاسبوع الجاري
هل نتيجةالصفالثالث الثانوي الفني2019
مالها
انا أماني رأفت أحمد السيد من محافظة المنيا في الشوارع قسم الطباعة رقم جلوسي هو 2687455