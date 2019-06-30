نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 عبر روابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية “نتائج الطلاب جاهزة”

تتابعون معنا كافة الأخبار والتفاصيل حول نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 في جميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية لكافة التخصصات والشعب للعام الدراسي، حيث يبحث طلاب دبلوم صنايع عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وكيفية الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات، وهذا ما سنوافيكم به في هذه المقالة الشاملة، وبدأوا بالفعل بالبحث عن اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، والجدير بالذكر أن نتائج الدبلومات الفنية جاهزة وتم تخديد الأوائل ونسب النجاح، وسيتم الإعلان عن النتيجةواعتمادها عذا الاثنين، تابعونا للحصول علي روابط الاستعلام الخاصة بموقع بوابة التعليم الفني وأيضا بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني الدور الأول، كما تتابعون أخبار تنسيق الدبلومات 2019 والكليات المتاحة للطلاب لكافة الشعب والتخصصات.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019

تم الانتهاء رسميا من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” ويتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 خلال الأيام القليلة القادمة في المؤتمر الصحفي المقام لطلاب الدبلومات الفنية لإعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح والأوائل، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية فور الإعلان عنها بالاسم ورقم الجلوس فقط وسنوافيكم بالخطوات والروابط

رابط بوابة مركز المعلومات emis.gov.eg الدبلومات الفنية نتيجة رابط البوابة المصرية للتعليم الفني natega fany emis gov eg

اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 حتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن اي اخبار أو تصريحات جديدة من اي من الجهات الرسمية والموثوقة حول نتيجة شهادات الدبلومات الفنية للعام الحالي، ولم يتم تحديد موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان نتائج الدبلومات الفنية ونسب النجاح والأوائل، كما أن رابط الاستعلام لم يتم تفعيله حتي الآن، وننوه أنه لا يجب الأخد في الإعتبار اي شائعات علي مواقع التواصل الاجتماعي حول ظهور النتيجة والأوائل ونسب النجاح.

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب نتيجة الدبلومات الفنية لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب نتيجة الدبلوم الزراعي لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب نتيجة الدبلوم الصناعي لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب نتيجة الدبلوم التجاري لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب نتيجة الدبلوم الفندقي لم تظهر

اوائل الدبلومات الفنية 2019

لم يتم حتي الآن الإعلان رسميا عن اوائل الدبلومات الفنية 2019 لكننا سنوافيكم بأسماء اوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات لكافة الشعب والتخصصات رسميا فور الإعلان عنهم من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، والجدير بالذكر أن اسماء الأوائل جاهرة وسيتم الإعلان عنها غدا حسب ما صرح به اليوم السابع.

متابعة نتيجة الدبلومات الفنية

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ستكون جاهزة اليوم الأحد ونأمل أن يتم اعتمادها وإعلانها غدا الاثنين.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ثانوي صناعي

الشعبة التخصص حالة النتيجة زخرفة الزخرفة والإعلان والتنسيق- التجميل- الجلود وبدائلها- السيراميك والخزف- تكنولوجيا الطباعة النتيجة لم تظهر تبريد وتكييف الهواء العمل كفني تكييف، أو الالتحاق بشركات المتخصصة بعد التخرج للعمل كاستشاري تبريد وتكييف النتيجة لم تظهر معدني الأثاث المعدني وتشغيل الصاج- الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية- تشكيل المعادن والصياغة النتيجة لم تظهر خشبي نجارة الأثاث- الحفر على الخشب- خرط الخشب والسن واللدائن- التطعيم والماركتري النتيجة لم تظهر معماري البناء والتشطيبات- الإنشاءات المعمارية- شبكات المياه والأعمال الصحية- النحت المعماري النتيجة لم تظهر نسيج الغزل- النسيج والسجاد والكليم- الصباغة والطباعة وتجهيز المنسوجات- الملابس الجاهزة- التريكو الآلي النتيجة لم تظهر كهرباء تركيبات ومعدات كهربية- إلكترونيات- حاسبات النتيجة لم تظهر بحرية بناء السفن- المحركات البحرية- المصايد والملاحة والفنون البحرية النتيجة لم تظهر المركبات السيارات- المعدات الثقيلةـ الجرارات والآلات الزراعية النتيجة لم تظهر الميكانيكية تشغيل المعادن- أجهزة دقيقة وتحكم- قوالب واسطمبات- البلاستيك- تشكيل ولحام المعادن- السباكة والمعادن النتيجة لم تظهر

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول على بوابة التعليم الفني أو رابط بوابة مركز المعلومات إدخال رقم الجلوس في الخانة الفارغة المخصصة لذلك اختيار القسم الخاص بالطالب المستعلم “تجاري صناعي زراعي فندقي” يتم الضغط على مربع إظهار النتيجة

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات والمعاهد المتاحة

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي: