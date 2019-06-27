نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 رابط بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول رسمياً

نتابع معكم في هذه المقالة كل جديد وحصري حول نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 في جميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية لكافة التخصصات والشعب، حيث يبحث طلاب دبلوم صنايع عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية وكيفية الاستعلام عنها بالاسم ورقم الجلوس، وهذا ما سنوافيكم به في هذه المقالة الشاملة، فقد انتهي طلاب الدبلومات الفنية من آداء امتحاناتهم التحريرية في الأول من يونيو الجاري قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك، وبدأوا بالفعل بالبحث عن اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، تابعونا للحصول علي روابط الاستعلام الخاصة بموقع بوابة التعليم الفني وأيضا بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني الدور الأول.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019

تم الانتهاء رسميا من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” ويتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2019 خلال الأيام القليلة القادمة في المؤتمر الصحفي المقام لطلاب الدبلومات الفنية لإعتماد النتيجة وإعلان نسب النجاح والأوائل، ويمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية فور الإعلان عنها بالاسم ورقم الجلوس فقط وسنوافيكم بالخطوات والروابط

رابط بوابة مركز المعلومات emis.gov.eg الدبلومات الفنية نتيجة رابط البوابة المصرية للتعليم الفني natega fany emis gov eg

اخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

عدد طلاب الدبلومات الفنية 757065 طالب نتيجة الدبلومات الفنية لم تظهر عدد طلاب الثانوية الزراعية 98575 طالب نتيجة الدبلوم الزراعي لم تظهر عدد طلاب الثانوي الصناعي 376217 طالب نتيجة الدبلوم الصناعي لم تظهر عدد طلاب الثانوي التجاري 260200 طالب نتيجة الدبلوم التجاري لم تظهر عدد طلاب الثانوي الفندقي 21864 طالب نتيجة الدبلوم الفندقي لم تظهر

اوائل الدبلومات الفنية 2019

لم يتم حتي الآن الإعلان رسميا عن اوائل الدبلومات الفنية 2019 لكننا سنوافيكم بأسماء اوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات لكافة الشعب والتخصصات رسميا فور الإعلان عنهم من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 ثانوي صناعي

الشعبة التخصص حالة النتيجة زخرفة الزخرفة والإعلان والتنسيق- التجميل- الجلود وبدائلها- السيراميك والخزف- تكنولوجيا الطباعة النتيجة لم تظهر تبريد وتكييف الهواء العمل كفني تكييف، أو الالتحاق بشركات المتخصصة بعد التخرج للعمل كاستشاري تبريد وتكييف النتيجة لم تظهر معدني الأثاث المعدني وتشغيل الصاج- الحديد المشغول والإنشاءات المعدنية- تشكيل المعادن والصياغة النتيجة لم تظهر خشبي نجارة الأثاث- الحفر على الخشب- خرط الخشب والسن واللدائن- التطعيم والماركتري النتيجة لم تظهر معماري البناء والتشطيبات- الإنشاءات المعمارية- شبكات المياه والأعمال الصحية- النحت المعماري النتيجة لم تظهر نسيج الغزل- النسيج والسجاد والكليم- الصباغة والطباعة وتجهيز المنسوجات- الملابس الجاهزة- التريكو الآلي النتيجة لم تظهر كهرباء تركيبات ومعدات كهربية- إلكترونيات- حاسبات النتيجة لم تظهر بحرية بناء السفن- المحركات البحرية- المصايد والملاحة والفنون البحرية النتيجة لم تظهر المركبات السيارات- المعدات الثقيلةـ الجرارات والآلات الزراعية النتيجة لم تظهر الميكانيكية تشغيل المعادن- أجهزة دقيقة وتحكم- قوالب واسطمبات- البلاستيك- تشكيل ولحام المعادن- السباكة والمعادن النتيجة لم تظهر

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية