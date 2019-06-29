نتيجة الصف الثالث دبلوم تجارة| كافة روابط نتيجة دبلوم تجارة 3-5 سنوات وخطوات معرفة درجات الشهادات وأهم أخبار التنسيق والأوائل

نتابع معكم أهم الأخبار والتفاصيل الرسمية حول نتيجة الصف الثالث دبلوم تجارة للعام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية الفنية التجارية بالسنة النهائية لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، حيث انتهت الكنترولات رسميا من اعمال التصحيح والمراجعة وجاري رصد درجات الطلاب لتحديد نسب نجاح الدبلومات الفنية لكل شعبة وتخصص وإعلان اسماء الأوائل وإعتماد نتائج الطلاب في المؤتمر الخاص بوزير التربية والتعليم الذي يقام لإعتماد النتائج تمهيدا لإعلانها، تابعونا للمزيد حول نتائج الدبلومات التجارية وأهم أخبار التنسيق وتقديم الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة الصف الثالث دبلوم تجارة

بدأ الطلاب منذ مدة بالبحث عن نتيجة دبلوم تجارة 2019 نظام 3 سنوات و5 سنوات برقم الجلوس والاسم، والجدير بالذكر أنه من المقرر إعلان النتائج كلها دفعة واحدة لجميع شعب دبلوم، وذلك بعد اعتماد النتائج من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، فتظهر نتائج الدبلوم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتمريض دفعة واحدة.

نتيجة دبلوم تجارة 2019

انتهت امتحانات الدور الأول في شهر مايو الماضي، والآن يبحث الطلاب عن نتيجة دبلوم تجارة 2019 الدور الأول برقم الجلوس والاسم، ويتم الاستعلام عن نتائج دبلوم فني تجاري عبر بوابة التعليم الفني الثانوي، وقد تم الانتهاء بالفعل من تصحيح الأوراق الامتحانية لطلاب السنة النهائية من شهادة الدبلومات الفنية.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة دبلوم صنايع 2019

يتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني الرسمي علي الانترنت الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية رسميا بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية. وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة رسميا، حيث يتم إعتماد نتائج الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة من وزير التربية والتعليم شخصيا، ويتوقع أن يتم الإعلان من يوم السبت 29 يونيو القادم

بوابة التعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجاري 2019

يمكنكم عبر الرابط المباشر لبوابة التعليم الفني الإلكترونية الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجاري 2019 وباقي شعب دبلوم بالاسم ورقم الجلوس، وسنوافيكم بكافة الأخبار والأحداث حول نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول، يرجي الاحتفاظ بالمقالة حتي نبلغكم فور إعلان النتيجة.

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن الأوائل حتي الآن، حيث أن النتيجة لم يتم إعتمادها حتي هذه اللحظة من وزير التربية والتعليم الدمتور طارق شوقي، ترقب إعلان اسماء الاوائل خلال الاسبوع الجاري من يوم السبت 29 يونيو وحتي نهاية الاسبوع.

نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات بدء تلقي تظلمات نتائج الثانوية الفنية إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

كيفية الحوصل علي نتائج الدبلومات فور الإعلان عنها

الدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب gdepexams.emis.gov.eg ادخال المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له “يرجي التأكد من كتابته بشكل صحيح” النقر علي ايقونة “بحث”

الشعبة العامة النتيجة لم تظهر شعبة الشئون القانونية النتيجة لم تظهر شعبة المشتريات وأعمال المخازن النتيجة لم تظهر شعبة التسويق وسوق العمل النتيجة لم تظهر شعبة التأمينات النتيجة لم تظهر شعبة المصارف النتيجة لم تظهر شعبة إدارة وسكرتارية النتيجة لم تظهر شعبة إدارة موانى وخدمات بحرية النتيجة لم تظهر

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نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2019

يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2019 نهاية شهر يونيو الجاري، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2019 عبر الرابط الرسمي للاستعلام المباشر لبوابة التعليم الثانوي الفني المذكور في المقالة، وسنوافيكم في موقع كلمة دوت اورج بالكليات والمعاهد المتاجة لطلاب الدبلومات الفنية 2019 والحد الأدني للقبول في الكليات الحكومية لطلاب دبلوم.

القاهرة النتيجة لم تظهر مرسي مطروح النتيجة لم تظهر الجيزة النتيجة لم تظهر البحر الاحمر النتيجة لم تظهر الاسكندرية النتيجة لم تظهر البحيرة النتيجة لم تظهر الشرقية النتيجة لم تظهر اسوان النتيجة لم تظهر الغربية النتيجة لم تظهر سوهاج النتيجة لم تظهر الفيوم النتيجة لم تظهر قنا النتيجة لم تظهر المنوفية النتيجة لم تظهر ايسوط النتيجة لم تظهر الدقهلية النتيجة لم تظهر دمياط النتيجة لم تظهر القليوبية النتيجة لم تظهر السويس النتيجة لم تظهر الاسماعيلية النتيجة لم تظهر بورسعيد النتيجة لم تظهر

تظلمات الدبلومات الفنية

يتم التظلم علي درجات شهادات الدبلومات فور فتح باب التظلمات، والذي يتم بعد يومين من تاريخ إعلان النتائج، ويتم تلقي التظلمات لمدة اسبوعين فقط، ويتم دفع 100 جنيه لكل مادة يتم التظلم عليها لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبنك الاهلي أو بنك مصر، ثم ارسال طلب التظلم للادارة التعليمية مع ايصال السداد من البنك.

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ رسميا تنسيق الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجديد 2019/2020 في مصر للمرحلة الأولي بعد الإعلان في جميع المحافظات عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة المصرية الدور الأول، حيث يتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد حسب نسبة النجاح والإقبال، وكلما زادت درجات الطلاب وإقبالهم علي كليات محددة زادت نسبة التنسيق.

متابعة درجات تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدني للقبول في الكليات لكافة الشعب

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي: