نتيجة الصف الثالث دبلوم تجارة | على موقع وزارة التربية والتعليم | http://fany.emis.gov.eg/

بالأمس تم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث دبلوم التجارة لطلاب الثانوية الفنية التجارية وذلك بالسنة النهائية في كافة المحافظات، فانتهت جميع الكنترولات بشكل رسمي من اعمال المراجعة والتصحيح وتم رصد درجات الطلاب والاعلان عنها عبر الموقع الرسمي والاعلام عن نسب نجاح الدبلومات الفنية 2019 وذلك لكل شعبة وتخصص وكان عدد اسماء اوائل الدبلومات الفنية هذه السنه متزايد عن السنين السابقة كما ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية رسميا في جميع المحافظات.

نتيجة الصف الثالث دبلوم تجارة

بدأ الطلاب منذ مدة بالبحث عن نتيجة دبلوم تجارة 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات وذلك عن طريق رقم الجلوس واسم الطالب، والجدير بالذكر أنه تم إعلان النتائج كلها بكل الشعب من نتائج الدبلوم الصناعي والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي والدبلوم الفندقي والدبلوم التمريض دفعة واحدة في دفعة واحدة لجميع شعب دبلوم، وذلك بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم الفني.

بوابة التعليم الفني رابط الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجاري 2019

يمكنكم عن طريق بوابة التعليم الفني الإلكترونية أن تحصلون على نتيجة دبلوم تجاري 2019 ونتيجة الصف الثالث دبلوم تجارة وباقي الشعب بالاسم ورقم الجلوس، وسنوافيكم في الأيام المقبلة عن كافة الأخبار والأحداث حول تنسيق الدبلومات الفنية 2019..

كيفية الحوصل علي نتائج الدبلومات فور الإعلان عنها

قم بالدخول علي رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب gdepexams.emis.gov.eg ادخل المحافظة والإدارة التعليمية اكتب رقم جلوسك انقر علي “بحث”

نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ على موقع وزارة التربية والتعليم | http://fany.emis.gov.eg/