نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019 | اعرف “نتائج ثانية إعدادي” الترم الثاني عبر موقع بوابة نتائج تعليم أساسي

نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية المصرية حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني الخاصة بالصف الثاني الإعدادي بجميع المدارس، حيث انتهت أعمال التصحيح والمرجعة والرصد الخاصة بجميع المواد الدراسية في معظم المحافظات وذلك بعد أن كشفت بعد المديريات عن أسماء الأوائل للطلاب والطلبات في معظم المدارس الذين تقدموا إلي الامتحانات، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة نتائج التعليم الأساسي، من اجل معرفة درجات نتيجة تانية أعدادي خلال الساعات القليلة القادمة.

انتهت امتحانات الصف الثاني الإعدادي دون وجود مشاكل أو شكاوى داخل اللجان الامتحانية علي مستوي الجمهورية، حيث قام طلاب الصف الثاني الإعدادي بالإجابة علي جميع الأسئلة المقررة بداخل المنهج الدراسي، حيث يمكن معرفة النتيجة دون الحاجة للذهاب للمدرسة عن طريق كتابة رقم الجلوس بأسفل هذه المقالة.

نتيجة الصف الثانى الاعدادى بالاسم ورقم الجلوس 2019

جاري الآن تحميل النتيجة على شبكة الأنترنت في جميع البوابات الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن معرفة نتائج الصف الثاني الإعدادي من خلال الرابط المرفق لكم بادأناه، حيث سيتم الكشف عن نتائج تانية أعدادي خلال الساعات القليلة المقبلة بشكل رسمي مساء اليوم في معظم المدارس الحكومية والخاصة بجميع أنحاء الجمهورية.

الدخول علي بوابة نتائج التعليم الأساسي .

اختيار نتائج الامتحانات الشهادة الإعدادية.

كتابة الرقم القومي.

الضغط على عرض النتيجة.

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الفصل الدراسي الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط الالكتروني الموضح لكم بعالية، علما بانه سوف يتم رفع نتيجة أولي إعدادي في محافظة القاهرة وباقي المحافظات بشكل تدريجي بعدها سوف يتم وضع جميه كشوفات الطلاب النجاحين بجميع المدارس، حيث يمكن احتساب درجات نتيجة تانية أعدادي علي حسب التوزيع التالي ” 100 درجة للغة العربية و80 درجة للرياضيات و40 درجة للعلوم و40 درجة للدراسات الاجتماعية و40 درجة للغة الإنجليزية و20 درجة للتربية الفنية و20 درجة للحاسب الآلي ” .