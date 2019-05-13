“ترقب” نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني

نتابع ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي لجميع المحافظات، وكيفية الاستعلام عن نتيجة ثانية إعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019، حيث تسيطر حالة من الترقب على طلاب ثاني الاعدادي انتظاراً لإعلان نتائج الطلاب الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس في كل المحافظات، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، المنوفية، بني سويف، الإسكندرية، الشرقية وباقي محافظات مصر ممن أدوا اختبارات أخر العام 2019 ويترقبون رصد النتائج بالرقم السري للطالب، واعتمادها من وزارة التربية والتعليم لمعرفة نسب النجاح والدرجات النهائية كل مادة مع المجموع الكلي متضمناً درجات أعمال السنة وعلامات امتحانات التحريري للفصلين الدراسيين، لذا نرصد متابعة موعد إعلان النتيجة وطريقة معرفتها لنساعد طلابنا وأولياء أمورهم في الحصول على النتائج.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019

بدأ طلبة وطالبات ثاني الاعدادي امتحاناتهم يوم 4 مايو من الشهر الحالي، واستمرت الاختبارات ستة أيام متتالية أنهى الطلاب بها مرحلة اختبارات التحريري ونهاية العام الجاري، ولم تنتظر المدارس انتهاء الامتحانات بجميع المواد لمباشرة التصحيح، بل بدأت أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية لكل مادة فور انتهائها لسرعة ظهور نتائج الطلاب الاعدادية “الثاني الاعدادي”.

ترقب إعلان نتيجة ثانية اعدادي برقم الجلوس

تختلف كل مدرسة عن الأخرى في موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس، وتختلف مواعيد استخراج النتائج من محافظة لأخرى حيث تظهر نتائج الطلاب الاعدادية تباعاً المحافظة تلو الأخرى، وذلك حسب إنهاء المصححين من تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات لجميع المواد الدراسية.

موقع وزارة التعليم المصرية أفاد بضرورة الاستعلام عن نتيجة ثانية اعدادي 2019 بالاسم ورقم الجلوس من خلال المدرسة التي يتبعها الطلاب، إذ لن تتاح نتيجة الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني إلكترونياً.