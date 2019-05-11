نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 محافظة القاهرة| استعلم عن نتيجتك عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019 هي الشغل الشاغل لجميع طلاب الصف الثاني الإعدادي، حيث انتهوا بالفعل جميع الطلاب والطالبات من أداء اختبارات الترم الثاني من العام الدراسي 2018-2019 ولم يتبقى سوى لحظة إعلان نتيجة أخر العام، وعبر موقعنا “كلمة دوت أورج” نرصد لكم خطوات استخراج نتيجة الصف الثاني الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم وعبر الروابط الرسمية لجميع مديريات التربية والتعليم، حيث من المرتقب أن يتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

الجدير بالذكر، أن طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي يعيشون الآن حالة من القلق الممتزجة بالتوتر وذلك شغفاً لمعرفة نتيجة آخر العام، حيث من المتوقع أن يتم أعلانها عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأيام التالية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2019

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي

زيارة الموقع الرسمي الخاصة ب مديرية التربية والتعليم وفقاً لكل محافظة.

كتابة رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

ومن ثم يتم اختيار نوع النتيجة.

ولحظات سيتم ظهور النتيجة.

أعرف نتيجتك

في حال صعوبة الوصول إلى نتيجة الصف الثاني الإعدادي، يمكنك عزيزي الطالب الحصول علي نتيجتك بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال ترك تعليق يحتوي على اسمك ورقم جلوسك مع ذكر المحافظة التابع لها وسوف يتم الرد عليك بشكل فوري عن إعلان النتيجة.

أجمل الأمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع أبناءنا طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي.