في متابعة خاصة عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني بالرقم القومي لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث اعلنت بوابة التعليم الاساسي عن ظهور نتائج التعليم الأساسي وبالتالي يمكنكم الحصول على النتيجة بالرقم القومي لنهاية العام الدراسي 2018 /2019، حيث أن طول انتظار اعلان النتيجة للصفوف الدراسية المختلفة أصبح يمثل هاجس وتخوف مصحوباً بالقلق، ليس ذلك على الطلاب فقط وإنما أولياء الأمور، ومن هذا المنطلق نوضح بالخطوات التفصيلية عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الثاني ومعرفة بيان درجات الطالب حتى يكون على اطلاع تام بما حققه من درجات خلال الفصل الدراسي الثاني واليكم التفاصيل.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019

من خلال الخطوات الآتية يسهل على الطالب الحصول على النتيجة للصف الثاني الإعدادي بكل سهولة وذلك كما يلي:

الدخول على “ بوابة التعليم الأساسي

كتابة الرقم القومي للطالب.

اختيار المرحلة الدراسية.

اختيار الصف.

العام الدراسي.

ومن ثم اختيار الفصل الدراسي من القائمة المنسدلة.

الضغط على اظهر النتيجة.

وبالتالي فإنه مع ظهور النتيجة سيتم عرض بيان عن تفاصيل نتيجة الطالب من خلال البيانات المتاحة على بوابة التعليم الأساسي.

معرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني برقم الجلوس

توضح بوابة التعليم الاساسي طريقة اخرى لمعرفة النتيجة، وذلك بالاتصال على الرقم “09000100” والتحدث عبر خدمة الرد الآلي وابلاغهم برقم الجلوس ليتمكنوا من اظهار النتيجة للطالب.

كما يمكنكم التعليق أسفل المقالة بكتابة الرقم القومي للطالب ومتابعة هذه المقالة باستمرار لحين الرد على تعليقاتكم لاخباركم بالنتيجة.

نتائج التعليم الأساسي:

ويمكن للطالب الذهاب الى المدرسة لمعرفة نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس الترم الثاني لمعرفة تفاصيل الدرجات والنتيجة مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع طلاب الصف الثاني الإعدادي.