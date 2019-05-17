بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 بجميع المحافظات

أوضحت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الصف الثاني الاعدادي ستكون متاحة في جميع مدارس الجمهورية خلال أيام قليلة من الآن، جاء ذلك في ظل ترقب الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩، هذا وقد تم إعلان نتيجة ثانية اعدادي في بعض محافظات الجمهورية، على أن يتم إعلانها تباعاً في باقي المحافظات خلال أيام، وجاءت نتيجة الصف الثاني الاعدادي في المحافظات التي ظهرت فيها مرضية للطلاب وأولياء الأمور وجاءت نسبة النجاح في ثانية اعدادي في بعض المدارس مرتفعة هذا العام .

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019

من المنتظر أن تعلن محافظات الجمهورية نتيجة الصف الثاني الاعدادي في بداية الأسبوع القادم وذلك للمحافظات التي لم يتم إعلان نتيجة الثاني الاعدادي فيها، هذا ومن المنتظر أيضاً أن يتم إعلان النتيجة في المدارس، لذلك نتابع مع الطلاب موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظات القاهرة الاسكندرية الجيزة وباقي المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، ومواقع مديرية التربية والتعليم الخاصة بالمحافظات المختلفة.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019

نتابع مع الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019، بعد أن قام الطلاب بأداء امتحانات نهاية العام، وأوضحت مصادر مطلعة بأن الامتحانات هذا العام جاءت مناسبة لمستوى الطالب المتوسط، ومن المتوقع أن تكون نسب لنجاح مرتفعة في جميع المواد (اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، اللغة الإنجليزية).

يمكن للطلاب متابعة نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2019 عبر الروابط التالية:

هذا وتعبتر محافظات القاهرة والجيزة أولى المحافظات التي أعلنت نتيجة الصف الثاني الاعدادي، على أن يتم إعلان نتائج ثانية اعدادي في باقي المحافظات تباعاً خلال الأسبوع المقبل.

بإمكانكم ترك رقم الجلوس والمحافظة في تعليق أسفل المقال للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الاعدادي، وسنقوم بالرد فوراً على استفساراتكم.