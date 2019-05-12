متابعة نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني

نتابع معكم موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الإبتدائي وأخر العام الدراسي الجاري 2019، حيث يترقب الطلاب نتيجة خامسة ابتدائي برقم الجلوس والاسم بمحافظات مصر الجيزة، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية وباقي المحافظات الأخرى، فقد بدأت امتحانات الترم الثاني لطلبة رابعة ابتدائي عام 2019 في معظم المحافظات بانتهاء شهر أبريل، وسوف يتم إعلان نتائج رابعة ابتدائي فور الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات في الكنترول ثم اعتماد نتائج الطلاب الابتدائية، ثم الإعلان عن رصد النتيجة رسمياً من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي تحت إشراف موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2019

سيتم الإعلان عن النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وظهور نتيجة خامسة ابتدائي بالاسم ورقم الجلوس خلال الأيام القليلة القادمة، حتى يطمئن الطلبة والطالبات بالصف خامس الابتدائي على نتائجهم بعد تعب المذاكرة طوال العام وقضاء أجازة سعيدة عليهم وعلى آبائهم، حيث أن الآباء يكونون أشد قلقاً من الأبناء على نتيجة الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة خامسة ابتدائي ترم ثاني

أدى الطلاب امتحاناتهم في مواد اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية وكانت الاختبارات على مستوى الطلبة والطالبات حرصاً من وزارة التربية والتعليم المصرية على تيسير الأمور على أبنائنا وبناتنا طلاب خامسة إبتدائي، خاصة أن فترة الامتحانات هذا الترم تزامنت مع شهر رمضان 2019.

قريباً يتاح معرفة نتائج الطلاب الابتدائية برقم الجلوس والاسم بمراحل النقل عامةً تظهر بشكل متتابع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، ويمكن استخراج نتائج كل مرحلة دراسية فور الإعلان عن رصدها رسمياً من الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم.

وزارة التعليم المصرية نوهت عن توفر نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الترم الثاني برقم الجلوس فقط من خلال المدارس، وليس عن طريق المواقع الإلكترونية.