بالفعل انتهت امتحانات نهاية العام للصق الخامس الابتدائي في جميع محافظات الجمهورية, ومنذ تلك اللحظة تستعد مديريات التربية والتعليم وكل الإدارات التعليمية لاستقبال نتيجة الصف الخامس الابتدائي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، وهنا نوافيكم بكل المعلومات والتصريحات والأخبار المتعلقة بأخبار نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بكل محافظات الجمهورية 2019 :

إليكم أعزاءنا القراء كل النتائج المتعلقة بالصف الخامس الابتدائي في كل المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم, ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة حيث أشارت التصريحات الأولية بأن نسب النجاح قد تخطت بالفعل نسب العام الماضي، وحرصاً منا على توفير كل سبل الراحة إليكم نوفر لكم روابط تمكنكم من الوصول للنتائج على الفور.

موعد ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2019 لجميع المحافظات :

من المنتظر أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح في أقرب وقت ممكن, ومن ثم يتم رصد الدرجات وتجميعها لتوضع في كشوف الطلاب داخل الكنترول الخاص بكل مدرسة والخاضع تحت حراسة شديدة لمنع التلاعب بالنتائج، والجدير بالذكر أن الامتحانات انتهت دون وجود أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو وجود أي حالات للغش، وعليه ستشهد الساعات القادمة إرسال كشوف النتائج الخاصة بكل محافظة إلى مقر الوزارة لاعتمادها ومن ثم يتم تظهر في كل المدارس ويتم عرضها على بوابة التعليم الأساسي فضلاً عن عرضها على موقع المديرية التعليمية الخاص بالمحافظة التي تبع لها.