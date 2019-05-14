نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2019 “نتائج خامسة ابتدائي”

نتابع إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي لعام 2019 الفصل الدراسي الثاني، وكيفية معرفة نتائج خامسة ابتدائي برقم الجلوس والاسم بجميع المحافظات، حيث أنهى طلاب الصف خامس الإبتدائي امتحانات الترم الثاني 2019 بالمحافظات والمناطق التعليمية المختلفة، وهم الآن في انتظار النتيجة حيث تقوم المدارس بعملية جمع ورصد درجات الطلاب تجهيزاً لظهور الشهادات وبيان النجاح للطلبة والطالبات، وجاري رفع النتائج فعلياً في عدد من المدارس في بعض المحافظات، للإعلان عن النتيجة بالاسم والرقم السري لطلبة خامسة إبتدائي.

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون حدوث أية مشاكل سواء من الطلبة أو أولياء الامور حيث كانت الامتحانات سهلة وجاءت بطريقة مباشرة وفي مستوى الطالب، كما أن الاسئلة جاءت من كتاب الوزارة كما أكد وزير التربية والتعليم من قبل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي لعام 2019

سوف تُتاح نتائج 5 ابتدائي على موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة وذلك بناءاً على تعليمات وزارة التربية والتعليم، حيث يتمكن الطالب من معرفة نتيجة الترم الثاني برقم جلوسه وذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، والإدارة التي يتبعها وكذلك المرحلة الدراسية ثم يختار عرض نتيجة خامسة ابتدائي برقم الجلوس، أو أي نتيجة الابتدائي لأي مرحلة أخرى.

محافظة القاهرة هي الوحيدة التي تقوم بعرض نتائج مراحل النقل إلكترونياً بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس من المرحلة الابتدائية على موقع بوابة التعليم الأساسي للنتائج.

في حال تعذر الحصول على نتيجة الصف الخامس الإبتدائي الكترونياً برقم الجلوس من خلال رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، يمكن معرفتها عن طريق المدرسة المقيد بها الطالب.