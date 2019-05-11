نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى 2019 بالإسم ورقم الجلوس… من بوابة نتائج التعليم الأساسي

يُتابع الكثير نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي نهاية العام الدراسي 2019 بقلق، منذ أن أدى الطلاب والطالبات من أيام قليلة ماضية امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني، حيث بدأ الأهل والطلاب من تفقد الموقع الإلكتروني لنتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس، لمعرفة ظهور النتيجة من عدمه، سوف نقدم لكم في هذه المقالة رابط الاستعلام عن نتائج رابعة ابتدائي برقم الجلوس للترم الثاني 2019.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية العام 2019:

انتهت أعمال تصحيح أوراق طلاب رابعة ابتدائي للترم الثاني في الوقت الحالي، ويتم حالياً رصد درجات الطلاب والطالبات بجميع المدارس التابعة للإدارات المختلفة بمصر، حيث تأتى مرحلة رصد درجات الطلاب قبل مرحلة رفع النتيجة على الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي، وظهورها بالمدارس بالمحافظات المختلفة، وقد شهدت جميع محافظات مصر خلال الفترة السابقة امتحانات جميع المراحل التعليمية المختلفة من تعليم أساسي أو اعدادى، ويتبقى فقط امتحانات الثانوي العام والذي سوف يبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة.

نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس:

من خلال إدخال رقم جلوس الطالب بالصفحة الخاصة بنتائج التعليم الأساسي، واختيار المحافظة سوف يتم الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها ورفعها بالموقع الإلكتروني، حيث يشمل الموقع الإلكتروني أيضاً نتائج جميع مراحل التعليم الأساسي بدايةٍ من الصفوف الثاني الابتدائي والثالث الابتدائي والرابع الابتدائى وصولاً إلى المراحل الإعدادية الثلاثة، ويُمكن الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي أخر العام برقم الجلوس عن طريق الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنا.

2- إدخال رقم جلوس الطالب.

3- اختيار المحافظة والفصل الدراسي والسنة الدراسية.

4- اضغط على النتيجة.

وسوف نتابع معكم باستمرار أخر أخبار وظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمحافظات المختلفة.

ويمكنك ترك رقم الجلوس والمحافظة التابع لها بالتعليقات، وسوف يتم إعلامكم بالنتيجة فور إعلانها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.