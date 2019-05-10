نتيجة الصف السادس الأبتدائي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة ..عبر موقع نتائج التعليم الأساسي

ينتظر جميع التلاميذ نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة ،حيث أدى الطلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات الترم الثاني 2019 في وسط أجواء مليئة بالفرح والسعادة بسهولة الأمتحانات لهم فكانت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط وجاءت من الكتاب المدرسي وكذلك لم تصدر أى شكاوى من الادارة التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة ،ومن خلال هذا المقال ننشر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019

نتيجة الصف السادس الإبتدائي 2019 الترم الثاني

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية للترم الثاني 2019 ،حيث بدأ الاقتراب من الأنتهاء منأعمال الكنترول وتصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب حتي يتمكن جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الشهادة الابتدائية خلال الساعات القليلة عبر الانترنت التابع بوابة النتائج التعليم الأساسي

بوابة نتائج التعليم الأساسي

لقد تعمل حاليا أعمال رصد الدرجات وأعمال الكنترول لجميع الطلاب بمحافظة القاهرة ،وعند الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة سيتم رفع النتائج الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة الترم الثاني 2019 على الموقع الرسمي كتالى:

لكي يستطيع جميع الطلاب والطالبات الدخول إلى الموقع السابق ومعرفة نتيجة الشهادة الابتدائية للفصل الدراسى الثاني 2019

فور اعتماد النتيجة سيتم الإعلان عنها إعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 برقم الجلوس الترم الثاني بمحافظة القاهرة وكذلك تقوم بوابة القاهرة التعليمية برفع نتائج امتحانات الشهادة الابتدائيةعلى الموقع الرسمي الخاص