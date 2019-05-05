نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي من المقرر أن تظهر قريبا عقب انتهاء الطلبة والطالبات من امتحانات نهاية العام “الترم الثاني 2019” حيث تعد الشهادة الابتدائية من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها جميع الطلاب فهي البنية الأساسية التي تبني وتنمي عقلية الطالب على فهم جميع المواد الدراسية ولذلك ينتظر الطلاب ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي بفارغ الصبر ، كما ينتظر النتيجة أيضا أولياء الأمور لكي تعرف كل أسرة مستواى أبنائهم التعليمي، ونتيجة كل مادة من المواد الدراسية ونتيجة تعبهم ومجهودهم طوال العام.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

من أجل تيسير الحصول على نتيجة الشهادة الإبتدائية قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير موقع إلكتروني لعرض النتائج عليه أولا بأول بصورة جيدة وذلك لتوفير عناء البحث على أولياء الأمور وعقب إنتهاء التصحيح ورصد الدرجات تقوم الوزارة بإعلان نتائج الامتحانات عبر نافذة موقعها الإليكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتي يتم تتبعها من قبل الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الامتحانات برقم الجلوس فور ظهورها بجميع الإدارات التعليمية لكل المحافظات التالية, (القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنوفية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة ودمياط وبورسعيد ومرسى مطروح والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد وقنا والأقصر وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم).

رابط نتيجة الشهادة الابتدائي جميع المحافظات 2019