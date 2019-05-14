نتيجة الصف السادس الابتدائى العام والازهرى الترم الثانى بالإسم ورقم الجلوس 2019

انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي العام والازهرى الترم الثاني 2019، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والأزهرية بجميع محافظات مصر، والتي يتم حالياً تصحيح ورصد درجات الطلاب، وينتظر حالياً أولياء الأمور نتائج أطفالهم بالصف السادس الابتدائي سواء بالعام أو الازهرى الترم الثاني 2019 ،ومن الُمتوقع ظهور نتائج جميع طلاب النقل سواء الابتدائي أو الاعدادى، خلال مطلع الأسبوع المُقبل والتي سيتم إعلانها بالمدارس العامة والأزهرية فور اعتمادها من الإدارة التعليمة التابع لها المدرسة.

نتيجة الصف السادس الأزهرية الترم الثاني 2019:

انتهى الصف السادس الابتدائي الأزهري، من أداء امتحانات نهاية العام نهاية شهر ابريل الماضي من العام الجاري، وذلك لاهتمام إدارات المدارس الأزهرية من الاستعداد لاستقبال امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية ثم المرحلة الثانوية بعد ذلك، وسوف يتم الإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثاني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

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نتيجة الصف السادس الابتدائي نهاية العام 2019:

انتهت أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الصف السادس الابتدائي العام، في اغلب مدارس ومحافظات الجمهورية ومن المُتوقع الإعلان عنها خلال نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع القادم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بإدخال رقم جلوس الطالب فقط أو الاسم واختيار المحافظة التابع لها، وسوف يتم الإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

مع تمنياتنا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق، ويسعدنا تلقى تعليقاتكم واستفساراتكم عن نتائج الامتحانات.