برقم الجلوس نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2019 لجميع المحافظات

انهي طلاب الشهادة الابتدائية منذ أيام قليلة من أمتحانات الصف الثاني الدراسي لعام 2019، وينتظرون نتيجة الصف السادس الابتدائي لآخر العام برقم الجلوس والاسم قبل ظهورها في المدارس، ولم يواجه طلاب الشهادة الابتدائية أى صعوبات خلال الامتحانات وأنها جاءت من الكتاب المدرسي والمنهج المدروس خلال العام الدراسي، وأن امتحانات الشهادة الابتدائية قد ما جاء بها لمعرفة قدرات الطالب ومعرفة مستواه، والآن نتيجة الصف السادس الابتدائي لجميع المحافظات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي لآخر العام برقم الجلوس والاسم

ستنشر نتيجة الشهادة الابتدائية فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر موقع نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس قبل المدارس ويتم الآن مراجعتها ورصد الدرجات بها حتى يتم اعتمادها وإعلانها رسميا ونشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي

يرجى العلم أنه فور ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم واختيار المحافظة التابع لها الطالب، والبحث عن نتائج الامتحانات، إدخال رقم جلوس الطالب وفورا ستظهر لكم نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال رابط نتائج التعليم الأساسي.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية جميع المحافظات يرجى الدخول إلي رابط وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات والبحث عن نتائج الامتحانات واختيار المحافظة وإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له وستظهر النتائج على الفور.