نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

يبحث طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في كافة محافظات الجمهورية عن نتيجة الترم الأول للعام الدراسي 2019/2020، وذلك بعد أنتهي الطلبة والطالبات في صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي من أداء امتحانات نصف العام 2020، أوائل شهر يناير الجارى، أما الصفين الأول والثاني الابتدائي فوفقا لنظام التعليم الجديد ليس لهم امتحانات صفية حتى الصف الرابع الابتدائي.







كيفية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2020 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي:-

يمكن لطلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة فقط الحصول على نتيجة الترم الأول 2020 من خلال الموقع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وهو بوابة نتائج التعليم الاساسي والذي يمكن الولوج له عبر الرابط التالي، حيث يقوم الطالب أو ولي الامر باختيار الصف المرحلة الابتدائية ثم الصف الدراسي وهو السادس الابتدائي ثم اختيار نصف العام لعام 2020، ثم يقوم بكتابة الرقم القومي الخاص به من واقع شهادة الميلاد الخاص به. حيث أنه ومنذ قيام وزارة التربية والتعليم بالغاء امتحانات الشهادة الابتدائية والتي كانت تعقد على مستوي الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات ويتم الحصول على النتيجة بعد أن يقوم السيد المحافظ باعتماد النتيجة لم تعد أي مديرية تعليمية تنشر نتائج الصف السادس في كافة محافظات الجمهورية سوى محافظة القاهرة فقط من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي، أما باقي محافظات الجمهورية فيمكن لهم الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال الذهاب إلى المدرسة ومقابلة المسئولين بالمدرسة للحصول على النتيجة.