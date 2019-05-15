نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

يبحث الآلاف عبر شبكة الإنترنت عن نتيجة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2018 / 2019 الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أتم الطلاب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني والبدء في أجازة آخر العام الدراسي، وبالرغم من قرار وزارة التربية والتعليم باعتبار سنة سادسة ابتدائي عام نقل عادي، إلا أن الكثير من أولياء الأمور لا يزالون يتعاملون معها على أنها شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، ويمنحوها أهمية خاصة ويتمنون أن يحصل أبنائهم على أعلى الدرجات، خاصة أن هذا العام هو نهاية المرحلة الابتدائية وبداية مرحلة دراسية جديدة وهي المرحلة الإعدادية، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراه رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس لجميع المحافظات.

نتيجة التيرم الثاني للصف السادس الابتدائي لعام 2019

وتوفر وزارة التربية والتعليم من خلال المواقع التي تم إنشائها لعرض نتائج الطلاب عبر جميع المراحل الدراسية وكافة محافظات الجمهورية الروابط الخاصة بكل عام دراسي ومحافظة، وفيما يلي عرض لكافة روابط النتيجة لجميع المحافظات.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القليوبية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة المنيا

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة المنوفية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة البحيرة

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الشرقية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة كفر الشيخ

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الغربية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الاسماعيلية

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة قنا

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة اسيوط

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة سوهاج

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة دمياط

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة اسوان

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الاقصر

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة مرسى مطروح

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة السويس

نتيجة الصف السادس محافظة البحر الأحمر

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة شمال سيناء

مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.