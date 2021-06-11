نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي النتيجة الخاصة بالشهادة الابتدائية، حيث كانت الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية قد انتهت منذ فترة، وتم بعدها إنجاز عمليات التصحيح والرصد، وكذلك المراجعة لأوراق الإجابات، والمراجعة النهائية للدرجات الخاصة بالطلاب، ومن ثم قامت المدارس بإرسال الإحصائيات الخاصة بالنتائج للمديريات التعليمية المختلفة، التي أعلنت عبر مواقعها في كل المحافظات النتائج الخاصة بكل طالب، حيث يمكن لأولياء الأمور الدخول على بوابة التعليم الأساسي، والتعرف على النتائج الخاصة بإنبائهم.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

يمكن لأولياء الأمور الراغبين في الحصول على النتيجة الخاصة بإنبائهم من خلال الموقع الرسمي وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة، تتمثل في التالي:

يتم الدخول أولًا للموقع الخاص ببوابة التعليم الأساسي.

بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب، وذلك في الخانات المطلوبة، حيث تشمل إدخال اسم الطالب والرقم القومي الخاص به، ورقم الجلوس.

يتم كتابة المحافظة التابع لها الطالب.

نقوم في الخطوة التالية بالضغط على خانة الصف السادس، التي سوف تظهر أمامنا.

بعد ذلك يتم الضغط على الفصل الدراسي الثاني.

في النهاية يتم الضغط على عرض النتيجة، حيث سوف تظهر كل النتائج الخاصة بالطالب، وتظهر درجات المواد الخاصة به.

نتائج الطلاب

كان السيد وزير التربية والتعليم قد ذكر عبر الحساب الرسمي الخاص به، بأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها وإمكانياتها، وذلك من أجل أن يعيش الطلاب الأجواء التفاعلية، وذلك عبر التطوير وإدخال الطرق التكنولوجية المختلفة، والتي تنمي القدرات لدي الطالب، حيث يتم توفير كافة الوسائل، وذلك من اجل يتم إعداد جيل من الطلاب قادر على مواجهة التحدي، حيث تعمل أسئلة الامتحانات المقررة على قياس قدرات الطالب.

وقياس مدي الفهم والاستيعاب لدية، كما تهدف الوزارة من خلال تطوير التعليم للقضاء على طرق الحفظ المتبعة قديمًا، والتي كان يعتمد عليها الطلاب في السابق من أجل التحصيل، كم يتم التعرف على مدي استيعاب الطلاب للمناهج والمقررات الجديدة، كما يشما التطوير، إعداد المعلم وتجهيزه لمواكبة كل جديد في مجال التعليم.