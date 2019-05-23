نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2019

اعزاءنا القراء نحرص دائماً على تقديم كل النتائج لمختلف المراحل التعليمية بالدول العربية الشقيقة، ومن أهم النتائج التي يُنتظر رفعها الآن على مواقع وزارة التربية والتعليم العراقية هي نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق، هذا ونستعرض معكم أهم الأخبار المتعلقة بنتائج الشهادة الابتدائية بالعراق الشقيق فتابعونا.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق :

الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي بالعراق قد خاضوا امتحانات نهاية العام بدءاً من يوم 14 مايو الحالي ولمدة 7 أيام متتالية، ووفقاً لذلك نجد أن الامتحانات انتهت في 21 مايو 2019 بكل محافظات دولة العراق العربية الشقيقة، ومن ثم بدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب ورصد درجاتهم، وهنا نحرص على تقديم كل ما يخص نتيجة الصف السادس الابتدائي.

نقدم لكم نبذه عن المحافظات العراقية التي من المنتظر أن تظهر النتائج فيها خلال الأيام القليلة القادمة، وهي كالآتي :

محافظة البصرة.

محافظو كربلاء.

محافظة ميسان.

محافظة كركوك.

محافظة ذي قار.

محافظة أربيل والأنبار.

محافظة بابل.

محافظة القادسية وصلاح الدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه من خلال الرابط التالي يمكنكم الوصول للنتائج مباشرة في غضون ثوان قليلة، فقط كل ما عليكم هو متابعتنا لتكونوا على دراية بموعد ظهورها.

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2019

من جانبه، أوضح وزير التربية والتعليم العراقي بأنه سيتم نشر نتائج الشهادة الابتدائية بكل المحافظات تباعاً، فبمجرد الانتهاء من تصحيح دفاتر الامتحانات الخاصة بالطلاب بكل محافظة يتم رصد الدرجات بكل المواد الدراسية ومن ثم يتم اعتمادها ورفعها على موقع وزارة التربية العراقية.