“بالاسم والجلوس” نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 آخر العام – سنه ستة ابتدائي 2019″محافظة القاهرة قريباً

يتطلع طلاب المرحلة الابتدائية موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني في جميع محافظات الجمهورية التالية ( المنوفية والغربية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط وأسوان الجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة والشرقية والدقهلية وسوهاج والمنيا وأسيوط والأقصر)، لاعتماد نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، ورفعها بالمدارس ماعدا نتيجة سته ابتدائي محافظة القاهرة يتم الاستعلام عنها عبر بوابة التعليم الأساسي، ومن خلال هذا التقرير متابعي موقعنا “كلمة” نوفيكم بأخبار ظهور نتائج الامتحانات نهاية العام .

نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 الترم الثاني

ومن المنتظر خلال أيام قليلة من الآن تزامنا مع شهر رمضان المبارك 219 ينتهي تلاميذ الصف السادس الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية ويليها إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالاسم فور اعتمادها من كل محافظ، وقد شددت من جهتها وزارة التعليم على ضرورة توفير الجو المناسب لجميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بداخل اللجان على مستوي كافة المحافظات، وكذلك شددت على التزام الدقة الشديدة في أعمال الكنترول من مهام التصحيح ورصد الدرجات المتعلقة بكل طالب لينال الطلاب درجاتهم المستحقة.

نتيجة سنه ستة ابتدائي 2019 الترم ثاني

نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني المرحلة الابتدائية نتابعها معكم زوارنا حال إعلان رفعها بالمدارس، وكما نوهنا أن يتم رفع نتيجة 6 ابتدائي لجميع المحافظات بالمدارس ماعدا فقط يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 محافظة القاهرة من خلال بوابة نتائج تعليم أساسي بالقاهرة. فقط من خلال عدة خطوات بسيطة من تحديد المرحلة المتوقف عندها الطالب وتحديد الاستعلام عن النتيجة سواء برقم الجلوس الاسم .