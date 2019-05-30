نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 العراق الدور الأول ظهور النتائج في الرصافة الثالثة

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 العراق الدور الأول بدأت المحافظات العراقية بالاعلان خلال هذه الأيام عن نتيجة السادس الابتدائي 2019 الدور الأول بعد أن انتهى كافة طلاب الصف السادس الابتدائي من أداء اختبارات نهاية العام في العراق.

طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق بدأوا في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في يوم الرابع عشر من مايو الجاري، واستمرت الاختبارات لسبعة أيام، بحسب الجدول الموضوع من قبل وزارة التربية العراقية، حيث انتهى طلاب السادس الابتدائي في العراق من أداء الامتحانات يوم الحادي والعشرين من مايو الجاري، وذلك في مختلف المحافظات العراقية.

ويتم ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 في مختلف محافظات العراق بحسب كل محافظة، حيث أنه بعد الانتهاء من عمليات تصحيح ورصد درجات الطلاب، تقوم المحافظة بالاعلان عن نتائج طلابها، بعد أن تقوم برفع النتيجة على موقع وزارة التربية.

استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 العراق

ومن أجل التسهيل على طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق فقد قمنا برصد المواقع التي تقوم بنشر نتائج طلاب العراق، حيث تقوم وزارة التربية العراقية بنشر النتيجة من خلال موقع الوزارة، قناة الوزارة على التليغرام، كما أن موقع النجاح يقوم بنشر كل ما يتعلق بظهور النتائج في مختلف المحافظات.

اخبار نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول

وبحسب الانباء المتداولة حول نتائج السادس الابتدائي في العراق فإن النتيجة ستتأخر في الظهور في محافظة البصرة بسبب عدد الطلاب الكبير بالمحافظة، حيث بلغ عدد طلاب الصف السادس الابتدائي بالبصرة 76 ألف طالب وطالبة، وفي نينوى سيتم اعلان نتيجة الصف السادس بعد نهاية عيد الفطر المبارك، كما أن نتائج الرصافة الثانية، وذي قار سيتم اعلانها يم الأحد القادم.

وبالنسبة للنتيجة في كركوك وبابل وأربيل والكرخ الثالثة سيتم الاعلان عنها اليوم الخميس، حيث ينتظر طلاب الصف السادس الابتدائي في هذه المحافظات ظهور النتيجة اليوم.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت صباح اليوم الخميس ظهور نتائج الدراسة الابتدائية في الرصافة الثالثة صباح اليوم ويمكن الاستعلام عن نتيجة الرصافة الثالثة من خلال رابط جوجل درايف والذي قامت بنشره وزارة التربية العراقية عبر صفحتها على الفيس بوك.