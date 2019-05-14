نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القاهرة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في للفصل الدراسي الثاني 2019 من آداء امتحاناتهم على أكمل وجه في محافظة القاهرة، وذلك في كافة المواد المقررة عليهم “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الرياضية، العلوم، الدراسات الإجتماعية، التربية الدينية، الرياضات”، حيث ينتظر الطلاب نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 ، فقد أكدت بعض المصادر من داخل مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة أن امتحانات نهاية العام 2019 مرّت بسلام ولم تتلقى الوزارة أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم، ومن خلال موقعنا سوف تقوم بالتسهيل على طلاب الصف السادس الابتدائي بالعثور على النتيجة، وذلك من خلال نشر رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في حالة من الترقب الشديد من أجل معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019، وتعد نتيجة الصف السادس الابتدائي من أكثر النتائج أهمية في حياة الطلاب والطالبات المستقبلية، وذلك لأنها تعد مرحلة انتقالية هامة جداً، والتي ستنقلهم من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة أخرى مهمة بشكل كبير جداً وهي المرحلة الاعدادية، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى مرحلة أخرى مثل “مرحلة الثانوية العامة”، أو “الثانوية الفنية بأقسامها الزراعية أو التجارية أو الصناعية، وذلك بحب المجموع الكلي الذي يحصده الطالب في نهاية المرحلة الاعدادية، تابعوا في هذا المقال نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القاهرة.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

فور الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعة التصحيح ثم اعتماد النتيجة سيتم الاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القاهرة برقم الجلوس وذلك من خلال رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم لمحافظة القاهرة، إليكم رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019.

وللاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة القاهرة، فقط بإمكان أي طالب وطالبة ترك رقم الجلوس الخاص به واسم المحافظة التابعة لها ونحن سوف نساعدة فور اعتماد النتيجة من قبل محافظ القاهرة والاعلان عنها، نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاخ والتوفيق.