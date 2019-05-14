نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

انتهت جميع امتحانات المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف التعليمية بكافة المواد الدراسية في كل المحافظات، وبحسب الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم المصرية وكما هو معتاد بانه لن تظهر النتائج في جميع المحافظات بنفس الوقت ولكن سوف تظهر لجميع تلاميذنا بشكل تدريجي، حيث يمكن معرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2019 مباشرة بعد أن يعتمدها محافظين المحافظات علي مستوي الجمهورية، علما بانه سوف تظهر نتائج سادسة ابتدائي أولا في المحافظات الكبري بالوجه البحري مثل محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة و مطروح، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي من اجل الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس.
كما هو متوقع ظهور نتيجة سادسة ابتدائي بالمحافظات المصرية المتبقية مثل محافظة الدقهلية و المنوفية و الفيوم و دمياط ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة الشرقية و الغربية و قنا و المنيا و أسيوط وسوهاج ومحافظة القليوبية و بورسعيد و الإسماعيلية والسويس ومحافظة البحيرة ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح وغيرها من المحافظات الأخري بعد أن تنتهي جميع المديريات التعليمية بتلك المحافظات من أعمال تصحيح نتائج امتحانات الصف السادس للترم الدراسي الثاني.
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019
يمكن الاستعلام عن نتائج الابتدائية 2019 في كل محافظة من محافظات مصر علي مستوي الجمهورية فور حال ظهورها بشكل رسمي من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم الرسمي الأساسي، حيث يمكن معرفة درجات النتيجة والمجموع الكلي عبر الرابط الالكتروني الموضح لكم بعالية مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.
التعليقات
الرقم ٦٤٨
الاسم شيرين عماد الدين حسن السيد محمد
شكرآ علي مرورك الطيب أوشكت النتيجة علي الظهور وسوف تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة
محمد نبيل صابر مهران رقم الجلوس6150
قريبا سوف يعتمد المحافظ التابع لمحافظتك النتيجة رجاءً تابعوا معانا بصفة مستمرة
الا سم ياسين أيمن شعبان حمزة محمد رقم الجلوس 650
فاتن عبدالفتاح عبدالفتاح رقم ١٥٩٩
salma ahmad
برجاء كتابة رقم الجلوس ايضا بالتعليق
عايز اعرف نتجة الصف الثالث الابتدائى والصف السادس الابتدائى محافظة القاهرة
سوف تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة
نتىجة الصف السادس
رقم
اين هو رقم الجلوس ؟
نتىجة الصف السادس
رقم
هشام
هانى
يجب ترك رقم الجلوووس حتي استطيع البحث عن النتيجة
موعد ظهور نتيجة سادسة ابتدائي في محافظة القاهرة ؟
سوف تظهر نتيجة سادسة ابتدائي بعد 3 ايام بالمدارس
بسمله حمدي عنتر حمدي
رقم الجلوس ١٦١٨
محمد يوسف السيد ابراهيم
اين رقم الجلوس ؟.
عايز اعرف النتيجه برقم الجلوس 56
نتيجة سنة 6 ابتدائي سوف تظهر النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة