نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس وزارة التربية والتعليم

انتهت جميع امتحانات المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف التعليمية بكافة المواد الدراسية في كل المحافظات، وبحسب الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم المصرية وكما هو معتاد بانه لن تظهر النتائج في جميع المحافظات بنفس الوقت ولكن سوف تظهر لجميع تلاميذنا بشكل تدريجي، حيث يمكن معرفة نتائج الشهادة الابتدائية 2019 مباشرة بعد أن يعتمدها محافظين المحافظات علي مستوي الجمهورية، علما بانه سوف تظهر نتائج سادسة ابتدائي أولا في المحافظات الكبري بالوجه البحري مثل محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة و مطروح، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي من اجل الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

كما هو متوقع ظهور نتيجة سادسة ابتدائي بالمحافظات المصرية المتبقية مثل محافظة الدقهلية و المنوفية و الفيوم و دمياط ومحافظة كفر الشيخ ومحافظة الشرقية و الغربية و قنا و المنيا و أسيوط وسوهاج ومحافظة القليوبية و بورسعيد و الإسماعيلية والسويس ومحافظة البحيرة ومحافظتي شمال وجنوب سيناء ومرسى مطروح وغيرها من المحافظات الأخري بعد أن تنتهي جميع المديريات التعليمية بتلك المحافظات من أعمال تصحيح نتائج امتحانات الصف السادس للترم الدراسي الثاني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

يمكن الاستعلام عن نتائج الابتدائية 2019 في كل محافظة من محافظات مصر علي مستوي الجمهورية فور حال ظهورها بشكل رسمي من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم الرسمي الأساسي، حيث يمكن معرفة درجات النتيجة والمجموع الكلي عبر الرابط الالكتروني الموضح لكم بعالية مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.