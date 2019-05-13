حال من الترقب والانتظار يعيش فيها طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي، انتظاراً للحظة إعلان النتيجة، حيث من المتوقع إن يتم إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي خلال الساعات القليلة المقبلة، وعبر الأسطر التالية سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف النهائي من المرحلة الابتدائية محافظة أسيوط، ونشير إلى أن نتيجة الصف السادس تعتبر من أهم نتائج المرحلة الابتدائية، حيث ينتقل بعدها الطالب إلى مرحلة تعليمية جديدة وهي مرحلة التعليم الإعدادي، لذا يسعى أولياء الأمور إلى معرفة نتائج أبنائهم ومعرفة مدى استبعاد كل منهم في أولى المراحل التعليمية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

وفقا لما صرح به مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، فقد انتهت بالفعل لجان تصحيح إجابات طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي من أعمالها، كما قامت الكنترولات برصد وتجميع درجات الطلاب والتأكد من حصول كل طالب وطالبة على درجاته بالكامل، كما أشار المصدر بأن إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي ب محافظة شمال سيناء سوف يكون خلال الساعات المقبلة.

وأفاد المصدر بأن عقب اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي من قبل محافظ أسيوط سيتم رفعها على الرابط الرسمي المنوط به عرض النتيجة، كما يتم توفيرها في جميع المدارس حتى يتمكن كافة طلاب وطالبات إتمام المرحلة الابتدائية من الاستعلام عن نتائجهم.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 أسيوط

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 أسيوط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالضغط هنا

كتابة كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

الضغط على أيقونة “النتيجة” والانتظار لحظات وسيتم عرض النتيجة بالتفاصيل.

أسرة الموقع تتقدم بأجمل الأمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.