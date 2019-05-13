نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة البحيرة|| استعلم عن نتيجتك عبر موقع bed2.yoo7

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة البحيرة، وسط جو من التوتر والقلق يعيش الآن جميع طلبة وطالبات إتمام المرحلة الابتدائية، حيث ينتظرون موعد إعلان النتيجة بفراغ الصبر، حيث منذ أن انتهوا من أداء أمتحانات أخر العام وهو يتشوق معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي وخاصة وأن كل منهم لديه الرغبة القوية في الانتقال إلى المرحلة التعليمية الجديدة وهي المرحلة الإعدادية، وعبر موقعنا “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بإرفاق رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، أن كافة كنترولات ولجان تصحيح إجابات طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي انهوا بالفعل أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، ولم يعد إلا لحظة إعلان النتيجة، وتأتي تلك الخطوة بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومن ثم اعتمادها من قبل السيد المحافظ.

سيتم رفع نتيجة الصف السادس الابتدائي على موقع مديرية التربية والتعليم على الفور عقب اعتمادها من السيد محافظة البحيرة، وبذلك يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم.

كما سيتم توفير نتائج الصف السادس الابتدائي في جميع المدارس على مستوى محافظة البحيرة.

نتائج الصف السادس الابتدائي

من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة يمكن لجميع طلاب وطالبات الصف السادس الاستعلام عن نتائجهم وذلك بعد كتابة أرقام الجلوس الخاص بكل طالب، ومن ثم سوف تظهر النتيجة الكلية ودرجات كل مادة على بالتفصيل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة البحيرة 2019