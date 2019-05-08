ترقبوا..نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 القاهرة فور الإعلان عنها

انتهي العام الدراسي الحالي 2018/2019 لجميع المراحل الدراسية وبدأت الامتحانات النهائية لجميع المراحل الدراسية وكانت أولي هذه المراحل مرحلة التعليم الأساسي ( المرحلة الابتدائية)، ومن الطلاب الذين يؤدون بالفعل أمتحاناتهم هم طلاب الصف السادس الابتدائي، وأيام قليلة وينتهي الطلاب في هذه المرحلة من جميع الامتحانات النهائية وبدأ أجازة آخر العام الدراسي وبمجرد انتهاء الامتحانات في جميع المواد للطلاب تقوم اللجان الإلكترونية ( الكنترولات) علي مستوي محافظة القاهرة بإجراء أعمال التصحيح والمراجعة لجميع المواد الدراسية، وبعد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة يتم توزيع النتائج واستلامها لكل الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة تمهيدا لاعلانها بجميع المدارس بتعليق الكشوف الخاصة بالنتائج، كما تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بإعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ وتوفير عدد من الروابط الخاصة للاطلاع علي النتائج.

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