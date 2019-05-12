نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 جميع محافظات مصر الترم ثاني برقم الجلوس عبر موقع وزارة التعليم

انتهي الطلبة والطالبات من أداء امتحانات الترم الثاني الصف السادس الابتدائي لعام 2019 خلال الأيام الماضية ويترقب الطلبة ظهور النتيجة بفارغ صبر ، وحيث أن هذه المرحلة هي انتقال الطالب من مرحلة إلى مرحلة اخري من التعليم نجد أن أولياء الأمور ينتظرون النتيجة بفارغ صبر وينتظرون المجموع ليروا نتيجة تعب أولادهم .

وحتى الان لم تنتهي أعمال التصحيح وأعمال المراجعة وحصر الدرجات ثم يتم اعتمادها من مديرية التربية والتعليم في المحافظات ثم يتم أعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني لكل محافظة ثم رفع النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم .

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني :

وكما ذكرنا سابقا النتيجة لم يتم الانتهاء حتى الآن من تصحيح أوراق امتحانات الطلبة وسوف يتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال السطور القادمة سنوضح لك عزيزي الطالب كيفية الاستعلام عن النتيجة:

الدخول إلي بوابة نتائج التعليم الأساسي.

اختار نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 ،وتحديد نتيجة الصف السادس الابتدائي

كتابة رقم الجلوس ثم الضغط على عرض النتيجة .

ومن الجدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الابتدائي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يجد الطلاب إي صعوبة في أداء الامتحانات على مستوى محافظات الجمهورية