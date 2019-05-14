نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 بالاسم ورقم الجلوس

نتابع مع طلاب الصف السادس الابتدائي موعد إعلان النتيجة وآخر أخبار ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني، بحيث انتهى طلاب الصف السادس من أداء امتحانات الترم الثاني، وفوراً بدأت عمليات التصحيح والمراجعة والرصد للدرجات، ليتم إعلان النتيجة خلال أيام قليلة، هذا ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ومواقع مديرية التربية والتعليم في مختلف المحافظات، وبعد أن أصبحت سنة الصف السادس الابتدائي سنة نقل، يتم إعلان نتيجتها عبر المدارس كما هو الحال في نتائج سنوات النقل الأخرى، باستثناء محافظة القاهرة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي يتم إعلانها عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي في محافظة القاهرة، بحيث يمكن للطلاب الدخول على رابط موقع نتائج الطلاب وإدخال المرحلة الدراسية ورقم الجلوس للاطلاع على النتيجة فور إعلانها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

نتيجة الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات (الجيزة، الاسكندرية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، قنا، المنيا، بني سويف، جنوب وشمال سيناء.. الخ) يتم إعلانها بالاسم ورقم الجلوس في المدارس، بحيث يمكن للطلاب التوجه إلى المدارس للاطلاع على ردجاتهم.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي

من المنتظر ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي خلال أيام قليلة في جميع محافظات الجمهورية، بحيث يمكن للطلاب الحصول على درجاتهم في مواد (اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الدراسات، العلوم، الرياضيات) بالاسم ورقم الجلوس، وكذلك معرفة المجموع الكلي لدرجات الصف السادس الابتدائي.

وللحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة، وأيضاً للاستعلام عن آخر أخبار ظهور النتيجة بإمكانكم ترك أسئلتكم في تعليق أسفل المقال، وكذلك ترك رقم الجلوس والمحافظة، وسنقوم بالرد على استفساراتكم في أقرب وقت.